Mirassol vs. Liga de Quito: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Mirassol y Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio A confirmar de . En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Mirassol vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Jueves, 13/08/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio A confirmar, ubicado en a confirmar.
¿Por dónde ver en vivo Mirassol vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Mirassol y Liga de Quito se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Mirassol vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Alexis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.