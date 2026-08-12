Mirassol vs. Liga de Quito: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Mirassol vs Liga de Quito por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Mirassol y Liga de Quito por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio A confirmar de . En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Mirassol vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 13/08/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio A confirmar, ubicado en a confirmar.

¿Por dónde ver en vivo Mirassol vs. Liga de Quito, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Mirassol y Liga de Quito se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.