Santos vs. Atlético Mineiro: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Santos vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Santos y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro de Santos. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Santos vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 09/09/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro, ubicado en Santos.

¿Por dónde ver en vivo Santos vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Santos y Atlético Mineiro se podrá ver en directo por A confirmar, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.