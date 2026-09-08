Santos vs. Atlético Mineiro: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

¿A qué hora juegan Santos vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 09/09/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro, ubicado en Santos.
¿Por dónde ver en vivo Santos vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Santos y Atlético Mineiro se podrá ver en directo por A confirmar, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Santos vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Alexis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.