Botafogo vs. Cienciano: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Botafogo y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Botafogo vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Jueves, 20/08/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro.
¿Por dónde ver en vivo Botafogo vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Botafogo y Cienciano se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Botafogo vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Juan Gabriel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.