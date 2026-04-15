Caracas Vs Independiente Petrolero Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Caracas vs. Independiente Petrolero, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 15/04/2026, a partir de las 19:00.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico de la UCV, ubicado en Caracas.

¿Por dónde ver en vivo Caracas vs. Independiente Petrolero, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Caracas y Independiente Petrolero se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 3, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Caracas vs. Independiente Petrolero, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Loayza Salazar, Bryan Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Caracas choca ante Independiente Petrolero, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Olímpico de la UCV ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.