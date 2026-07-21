El pueblo bonaerense donde se elabora el mejor alfajor del mundo: premios internacionales y más de 40 años de tradición

El pueblo bonaerense donde se elabora el mejor alfajor del mundo. Foto: Canal26.com

En el corazón de San Antonio de Areco, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la Provincia de Buenos Aires, se producen los alfajores que lograron alcanzar reconocimiento internacional y ubicarse entre los mejores del mundo. Detrás de ese fenómeno está La Olla de Cobre, un emprendimiento familiar que nació hace casi 50 años y que hoy combina tradición, innovación y producción artesanal.

La historia comenzó en 1978, cuando Carlos Gabba y Teresa Fanelli decidieron apostar por un pequeño negocio familiar. Lo que empezó con una simple mesa instalada en la entrada de su casa para vender alfajores terminó convirtiéndose en una marca reconocida dentro y fuera de Argentina por la calidad de sus productos.

Dónde queda San Antonio de Areco, el pueblo bonaerense donde se elabora el mejor alfajor del mundo

San Antonio de Areco está ubicado a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es considerado uno de los pueblos más representativos de la tradición gauchesca argentina. Su casco histórico, sus talleres artesanales, museos y fiestas populares lo transformaron en un destino elegido durante todo el año.

Además de su patrimonio cultural, se consolidó como un polo de gastronomía y turismo bonaerense, donde conviven restaurantes tradicionales, productores regionales y algunas de las propuestas dulces más reconocidas del país.

San Antonio de Areco, el pueblo bonaerense donde se elabora el mejor alfajor del mundo. Foto: losvagonesdeareco.com

En los últimos años, la localidad también ganó notoriedad por ser sede de eventos vinculados al mundo del alfajor y por albergar marcas que lograron destacarse en competencias nacionales e internacionales.

La Olla de Cobre: la historia del emprendimiento familiar detrás del alfajor con premios internacionales

La clave del éxito de La Olla de Cobre estuvo desde el inicio en la búsqueda constante de calidad. Cuando sus fundadores no encontraron un baño de chocolate que cumpliera con sus expectativas, decidieron elaborar el suyo. Esa decisión terminó marcando el rumbo de la empresa.

Hoy la firma produce su propio chocolate con un alto porcentaje de cacao, desarrollado para equilibrar el abundante dulce de leche que caracteriza a sus alfajores artesanales. La combinación de materias primas seleccionadas y elaboración propia permitió crear un producto distintivo que fue reconocido en distintos certámenes especializados.

El local más famoso de San Antonio de Areco Foto: Areco del día

El prestigio alcanzó una dimensión global cuando el ranking 2025 de Taste Atlas ubicó a La Olla de Cobre en el primer lugar entre las mejores marcas de alfajores del mundo. La publicación destacó la fidelidad a la receta tradicional, el trabajo artesanal y la consistencia lograda a lo largo de los años.

Actualmente, la empresa produce entre 12.000 y 15.000 alfajores por semana y mantiene el espíritu familiar de sus orígenes. Cuatro integrantes de la familia participan activamente del negocio junto a un equipo de colaboradores, mientras hijos y nietas aportan nuevas ideas para ampliar la propuesta.

La innovación, de hecho, sigue siendo parte de la identidad de la marca. Uno de sus productos más exitosos, el alfajor de Nutella, surgió a partir de una propuesta de las nuevas generaciones que se incorporaron al proyecto.

El camino tampoco estuvo exento de desafíos. Las inundaciones que afectaron a San Antonio de Areco obligaron a realizar inversiones para proteger la producción mediante nuevas tecnologías y sistemas de seguridad. Paralelamente, la empresa fortaleció sus procesos sustentables y hoy recicla el agua utilizada en la elaboración del chocolate.

Qué hacer en San Antonio de Areco: opciones para disfrutar de su gastronomía y tradiciones

Quienes visitan Areco encuentran mucho más que una parada gastronómica. El pueblo ofrece recorridos por su centro histórico, visitas a pulperías tradicionales, talleres de platería criolla y museos que narran la historia de la vida rural bonaerense.

La gastronomía ocupa un lugar destacado dentro de la experiencia turística. Parrillas, almacenes de campo, cafeterías y productores regionales permiten descubrir sabores típicos que complementan la visita. Entre ellos, los alfajores artesanales de La Olla de Cobre se convirtieron en una de las compras obligadas para quienes recorren la localidad.

San antonio de areco Foto: Wikipedia

Además, la ciudad es sede de celebraciones vinculadas a la cultura gaucha y eventos gastronómicos que reúnen cada año a miles de visitantes de distintos puntos del país.

Cómo llegar a San Antonio de Areco desde CABA

Llegar a San Antonio de Areco desde la Ciudad de Buenos Aires es sencillo. En automóvil, el recorrido se realiza principalmente por la Ruta Nacional 8 y demanda aproximadamente una hora y media, dependiendo del tránsito.

También existen servicios de micros de larga distancia que conectan regularmente la terminal de Retiro con la localidad, lo que convierte al destino en una de las escapadas más accesibles para disfrutar durante un fin de semana.

Con una historia construida a lo largo de casi cinco décadas, premios internacionales y una fuerte identidad familiar, La Olla de Cobre logró que el nombre de San Antonio de Areco trascienda las fronteras del turismo tradicional. Sus alfajores son hoy un emblema de la gastronomía bonaerense y una muestra de cómo un pequeño emprendimiento puede transformarse en una referencia mundial sin perder sus raíces.