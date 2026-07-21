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Decoración y diseño premium: el emprendimiento millonario de Mandinha, la esposa del Dibu Martínez

Mandinha Martínez estudió la carrera de decoración de interiores en Europa y tiene su propio local en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Amanda “Mandinha” Martínez es decoradora de interiores.
Amanda “Mandinha” Martínez es decoradora de interiores. Foto: Canal 26
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Mientras Emiliano Dibu Martínez acaba de regresar a la Argentina tras obtener el subcampeonato en el Mundial 2026 el pasado domingo en Nueva Jersey, su esposa, Amanda “Mandinha” Martínez, quien lo ha acompañado durante todo el torneo internacional junto con su familia, ahora vuelve a enfocarse por completo en su emprendimiento.

La mujer de 34 años, nacida en Inglaterra aunque de ascendencia brasileña, estudió diseño de interiores en Europa y, desde hace varios años, decidió dedicarse íntegramente a su pasión. Por eso, abrió un local en Londres llamado “Mi Sueños Kids”, en donde ofrece ropa de diseño.

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Dibu Martínez y esposa
Dibu Martínez y su esposa Amanda con sus hijos. Foto: Redes Sociales

De acuerdo a su página oficial, posee diferentes tipos de prendas para recién nacidos, niños y niñas. A su vez, tiene líneas de prendas para diferentes ocasiones, es decir, que en el negocio los interesados pueden encontrar:

  • Ropa para dormir
  • Ropa para ir a la escuela
  • Ropa para ir a la playa
  • Ropa de lluvia y nieve
  • Ropa deportiva

No solo ropa: la empresa de Mandinha Martínez también diseña mobiliario y juguetes para niños

La compañía también vende juguetes y artículos para que los pequeños se diviertan y utilicen en todo momento. Desde mochilas y elementos para usar en el colegio, pasando por audiolibros, juegos de mesa, muñecas, cocinas y peluches. En este caso, se dividen en cuatro categorías distintas:

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  • Juguetes para bebés de 0 a 12 meses
  • Juguetes para niños de 1 a 3 años
  • Juguetes para niños de edad preescolar de 3 a 5 años
  • Juguetes para niños de más de 5 años
Dibu Martínez y esposa
Mi Sueños Kids, el emprendimiento de Amanda Martínez. Foto: Redes Sociales

Pero no solo eso. El local de Mandinha ofrece mobiliario premium para decorar las habitaciones de los niños y niñas. Según también se sostiene en su página web, se trata de muebles ideales para espacios funcionales, prácticos y estéticos. Mi Sueños Kids imprime en cada uno de sus productos un toque de sofisticación y lujo.

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Precios de los productos de Mi Sueños Kids

Los precios del local varían dependiendo del producto al que se quiera acceder. Así un conjunto completo para un niño o niña ronda las 20 libras esterlinas ($40.000 pesos argentinos aproximadamente) mientras que una mesa para acomodar en una sala de juegos infantil llega a las 615 libras esterlinas ($1.215.855 pesos argentinos estimativos).

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Dibu Martínez y esposa
Dibu Martínez y su pareja se conocieron en 2013. Foto: Redes Sociales

La esposa de Dibu Martínez, junto a sus colaboradoras, también se encargan de darle visibilidad al negocio a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram poseen más de 20 mil seguidores y allí suelen compartir no solo novedades del local sino que también desafíos que arman en su día a día para dar a conocer cómo es la dinámica laboral.

Cómo se conocieron el Dibu Martínez y Mandinha

Dibu Martínez se fue a Inglaterra en 2009, a los 16 años, para jugar en las inferiores del Arsenal. Solo unos años después, en 2013, conoció a Mandinha. Ambos eran vecinos, pero no habían podido cruzar palabra en ningún momento.

Dibu Martínez y esposa
El arquero argentino se casó con Amanda en 2017. Foto: Redes Sociales

Sin embargo, como la joven trabajaba en un restaurante al que iban los jugadores del Arsenal, un día el arquero argentino se animó a hablar con ella y, poco después, comenzaron a salir.

Mandinha y el Dibu se casaron en mayo de 2017 en Londres en el Palacio de Brocket Hall cuando todavía el jugador no había debutado en la Selección Argentina. Hoy tienen dos hijos: Santino de 8 y Ava de 5.

Emiliano Dibu MartínezInglaterraDiseñoLondres
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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