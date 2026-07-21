La emotiva carta de la esposa del “Dibu” Martínez tras el dolor físico del arquero en el Mundial: “Nunca te quejaste”

La emotiva carta de la esposa del “Dibu” Martínez tras el final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La derrota en la final del Mundial 2026 frente a España dejó a la Selección Argentina sin la ansiada copa, pero con el reconocimiento de millones de hinchas que valoraron el esfuerzo de un equipo que volvió a competir en la máxima escena. En este contexto, Amanda “Mandinha” Gama, esposa de Emiliano “Dibu” Martínez, compartió una emotiva carta en redes sociales donde reveló por primera vez detalles del calvario que atravesó el arquero marplatense antes y durante la competencia.

A través de una publicación dividida en dos partes, Mandinha expuso las dificultades físicas que sufrió el guardameta argentino en la previa de la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. Según contó, una lesión en un dedo puso seriamente en duda la presencia del arquero en el torneo. “Solo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial. Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto”, escribió.

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Dibu Martínez estuvo al borde de perderse el Mundial 2026

La esposa del campeón del mundo en Qatar 2022 describió semanas marcadas por el dolor, la angustia e incertidumbre. Radiografías constantes, inmovilizaciones, noches sin dormir y consultas médicas formaron parte de una preparación que estuvo lejos de ser ideal. Incluso, según reveló, los especialistas recomendaban una intervención quirúrgica, aunque esa alternativa prácticamente lo dejaba afuera de la Copa del Mundo.

La emotiva carta de la esposa del "Dibu" Martínez tras el intenso dolor que atravesó el arquero argentino en el Mundial 2026. Foto: Instagram @mandinha_martinez_

Frente a este escenario, Martínez y su entorno tomaron una decisión arriesgada: apostar a una recuperación conservadora. “Confiar en que tu cuerpo sanaría, dejarlo en manos de Dios y creer que lo que tenía que ser, iba a ser”, recordó Mandinha al repasar aquellos momentos de incertidumbre.

Los protectores marplatenses que ayudaron al arquero argentino

La historia tuvo además un destacado capítulo marplatense. Durante la recuperación, dos especialistas de la ciudad desarrollaron protectores especiales que permitieron al arquero competir pese a la lesión, una iniciativa que resultó clave para que pudiera defender el arco argentino durante todo el certamen.

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Y lo hizo a un nivel extraordinario. A pesar de las limitaciones físicas, el “Dibu” completó un Mundial sobresaliente y fue una de las figuras argentinas en la final disputada ante España. De hecho, registró 11 atajadas en el encuentro decisivo, una cifra récord para una final mundialista, aunque no alcanzó para evitar la derrota por 1 a 0. “Pero nunca te quejaste”, destacó Mandinha al cerrar el mensaje dedicado a su marido, resaltando la fortaleza mental y el compromiso que mostró durante toda la competencia.

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El emotivo agradecimiento de Mandinha a los hinchas argentinos

La segunda parte de la publicación estuvo destinada al pueblo argentino, a quien agradeció por el acompañamiento incondicional durante el Mundial. “Puede que no haya nacido en Argentina. No tengo sangre argentina corriendo por mis venas. Pero mi marido y mis hijos son argentinos”, expresó al comienzo de una reflexión cargada de emoción.

La emotiva carta de la esposa del "Dibu" Martínez tras el intenso dolor que atravesó el arquero argentino en el Mundial 2026. Foto: Instagram @mandinha_martinez_

Mandinha relató cómo vivió cada instancia del torneo desde adentro, acompañando al plantel en una travesía marcada por la intensidad de los viajes y el desgaste familiar. “Durante este Mundial, canté con ustedes. Lloré con ustedes. Celebré con ustedes. Sufrí con ustedes. Sentí cada emoción a su lado”, escribió.

También puso el foco en las dificultades que atravesaron las familias de los futbolistas durante las semanas de competencia. “Fue agotador para cada jugador, cada esposa, cada hijo y cada familiar que vivió este camino juntos. Y aun así, en medio de todo ese caos, este grupo se hizo más fuerte”, señaló.

El testimonio de Mandinha permitió conocer una historia desconocida de "Dibu" Martínez en el Mundial. Foto: Instagram.

Finalmente, reservó sus palabras más emotivas para los miles de argentinos que acompañaron al equipo hasta el último instante en la final. “Lo que más me conmovió fue que, incluso cuando no conseguimos el resultado que todos soñábamos, los argentinos nunca dejaron de cantar. Se quedaron hasta el último momento, levantando a los jugadores en lugar de dejarlos irse solos. Eso es lo que hace a Argentina tan única”, concluyó.

El testimonio de Mandinha permitió conocer una historia hasta ahora desconocida detrás del recorrido de Emiliano Martínez en el Mundial. Una batalla silenciosa contra el dolor que estuvo a punto de dejarlo fuera de la competencia y que terminó convirtiéndose en otra muestra del carácter, compromiso y resiliencia de uno de los máximos referentes de la Selección Argentina.