En 1886, una familia llegó a ocho leguas frente al canal Beagle: 113 años después, el lugar se convirtió en Monumento Histórico

Más de un siglo después, se convirtió en Monumento Histórico Nacional Foto: Web estanciaharberton

En 1886, cuando el extremo sur argentino todavía era una región aislada y prácticamente sin caminos, el reverendo Thomas Bridges se instaló junto con su familia sobre la costa del canal Beagle.

El Congreso Nacional le había entregado ocho leguas de tierra como reconocimiento por sus años de trabajo en la zona. En aquel paisaje de bosques, turberas y montañas nació la Estancia Harberton, considerada el primer establecimiento rural de Tierra del Fuego.

Lo que comenzó como el proyecto de una familia en uno de los lugares más remotos del país consiguió atravesar inviernos extremos, naufragios y profundas transformaciones sociales. Finalmente, 113 años después de su fundación, el establecimiento fue declarado Monumento Histórico Nacional.

El misterioso origen de Thomas Bridges

La vida de Thomas Bridges estuvo rodeada de misterio desde su infancia. Según la historia conservada por sus descendientes, fue encontrado cuando era niño sobre un puente de Bristol, Inglaterra, durante una epidemia de cólera.

Como llevaba una letra “T” bordada en su ropa, fue llamado Thomas. Su apellido, Bridges, surgió del lugar donde había sido encontrado.

En 1886, la familia Bridges fundó la primera estancia de Tierra del Fuego Foto: Web estanciaharberton

Tiempo después fue adoptado por el reverendo George Pakenham Despard, quien lo llevó a las islas Malvinas. Allí comenzó a relacionarse con integrantes del pueblo yagán y aprendió su idioma.

Bridges llegó a dominar la lengua yagán y elaboró un diccionario de alrededor de 30.000 palabras, una obra fundamental para documentar la cultura y el idioma de uno de los pueblos originarios más importantes de la región fueguina.

Una familia en el extremo más austral de la Argentina

En 1871, Thomas Bridges se estableció junto con su esposa, Mary Ann Varder, y su primera hija en la zona donde posteriormente crecería la ciudad de Ushuaia.

La familia participó en la construcción de edificios de la misión anglicana, una escuela y una iglesia. Además, brindó asistencia a pobladores y navegantes en una región donde cualquier accidente podía transformarse rápidamente en una tragedia.

En 1886, la familia Bridges fundó Harberton frente al canal Beagle Foto: Web estanciaharberton

En 1886, Bridges recibió las tierras ubicadas sobre el canal Beagle. El establecimiento fue levantado en un antiguo paradero yagán conocido como Tuwujlumbiuaia, expresión traducida como “puerto de la garza negra”.

El nombre Harberton fue elegido en homenaje al pueblo inglés de Devon donde había nacido Mary Ann.

Cómo era vivir sin caminos y frente al canal Beagle

Los inviernos largos, las bajas temperaturas y el aislamiento condicionaban todos los aspectos de la vida cotidiana. Los alimentos, las herramientas y las noticias podían tardar semanas en llegar.

Las embarcaciones eran indispensables para trasladarse por el canal Beagle, mientras que la madera de los bosques era utilizada para construir viviendas, calefaccionar los ambientes y reparar las instalaciones.

Más de un siglo después, se convirtió en Monumento Histórico Nacional Foto: Web estanciaharberton

La casa principal fue levantada con materiales procedentes de Gran Bretaña. Con el tiempo, el establecimiento incorporó galpones, talleres, huertas y espacios destinados a los animales.

Debido a su ubicación estratégica, Harberton llegó a contar con estafeta de correo y puesto policial, dos servicios esenciales en una región marcada por las enormes distancias.

Uno de los hijos de la familia, Esteban Lucas Bridges, relató años después sus experiencias en el libro El último confín de la Tierra. La obra reconstruye su infancia, la historia familiar y la relación con los pueblos yagán y selk’nam.

El reconocimiento que llegó 113 años después

Thomas Bridges murió en 1898, pero sus descendientes continuaron con el proyecto familiar. La estancia atravesó diferentes etapas económicas y la ganadería fue perdiendo protagonismo frente al turismo, la conservación patrimonial y la investigación científica.

En 1999, exactamente 113 años después de su fundación, la Estancia Harberton fue declarada Monumento Histórico Nacional por su importancia arquitectónica y por su papel en la historia de Tierra del Fuego.

Actualmente, el establecimiento continúa administrado por descendientes de la familia Bridges. En el lugar funciona el Museo Acatushún de Aves y Mamíferos Marinos Australes, dedicado a estudiar y conservar la fauna regional.

Los visitantes también pueden conocer las viviendas históricas, los jardines y el cementerio familiar. En las cercanías se encuentra la isla Martillo, reconocida por sus colonias de pingüinos magallánicos y papúa.

Más de 140 años después, Harberton permanece frente a las aguas del canal Beagle. Sus edificios, bosques y objetos familiares conservan la memoria de aquel proyecto que comenzó en 1886 y terminó convertido en uno de los lugares históricos más valiosos del extremo sur argentino.