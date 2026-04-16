RB Bragantino Vs Blooming Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan RB Bragantino vs. Blooming, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 16/04/2026, a partir de las 21:30.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Cícero de Souza Marques, ubicado en Bragança Paulista.

¿Por dónde ver en vivo RB Bragantino vs. Blooming, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre RB Bragantino y Blooming se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de RB Bragantino vs. Blooming, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Carlos Paul, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre RB Bragantino y Blooming por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Cícero de Souza Marques de Bragança Paulista.