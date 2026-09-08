Santa Fe vs. Vasco da Gama EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Independiente Santa Fe vs Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Santa Fe y Vasco da Gama válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá.