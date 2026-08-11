La Conmebol anunció días y horarios de la serie entre River e Independiente Santa Fe tras la reprogramación por el terremoto en Colombia

Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe vs. River. Foto: X

La Conmebol confirmó los días y los horarios de la llave entre River e Independiente Santa Fe correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, la cual fue reprogramada por el terremoto que sacudió a Colombia.

El inicio de la serie se postergará una semana y el Millonario visitará al “León” el próximo miércoles 19 de agosto en Bogotá desde las 21.30 de la Argentina.

En tanto, la revancha tendrá lugar el miércoles 26 de agosto desde las 21.30 en el Monumental, donde se definirá el último clasificado a los cuartos de final del torneo continental.

El comunicado de la Conmebol sobre el terremoto en Colombia

La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy.

Temblor en Colombia Foto: EFE

Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia.

En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos de Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU) e Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG).