comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La Conmebol anunció días y horarios de la serie entre River e Independiente Santa Fe tras la reprogramación por el terremoto en Colombia

El ente del fútbol sudamericano anunció el detalle de los duelos en Bogotá y Buenos Aires. El encuentro de ida fue suspendido por el sismo que sacudió al país sudamericano.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe vs. River.
Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe vs. River. Foto: X
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Conmebol confirmó los días y los horarios de la llave entre River e Independiente Santa Fe correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, la cual fue reprogramada por el terremoto que sacudió a Colombia.

El inicio de la serie se postergará una semana y el Millonario visitará al “León” el próximo miércoles 19 de agosto en Bogotá desde las 21.30 de la Argentina.

En tanto, la revancha tendrá lugar el miércoles 26 de agosto desde las 21.30 en el Monumental, donde se definirá el último clasificado a los cuartos de final del torneo continental.

El comunicado de la Conmebol sobre el terremoto en Colombia

La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy.

Contenido Recomendado

Alerta en Boca por las lesiones de Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano:se pierden la vuelta contra Recoleta

Alerta en Boca por las lesiones de Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano: se pierden la vuelta contra Recoleta

Cienciano 6 - 1 Botafogo:así fue la victoria en la Copa Sudamericana 2026

Cienciano 6 - 1 Botafogo: así fue la victoria en la Copa Sudamericana 2026
Temblor en Colombia
Temblor en Colombia Foto: EFE

Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia.

En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos de Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU) e Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG).

Copa SudamericanaRiver PlateIndependiente Santa FeColombiaTerremoto
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El partido entre Godoy Cruz y San Lorenzo fue suspendido por incidentes en la tribuna

    El partido entre Godoy Cruz y San Lorenzo fue suspendido por incidentes en la tribuna

  2. Siguen los robos arbitrales en el fútbol argentino:el increíble gol anulado a Platense

    Siguen los robos arbitrales en el fútbol argentino: el increíble gol anulado a Platense

  3. Julián Álvarez, afuera del Atlético de Madrid:la decisión de Simeone que encendió todas las alarmas

    Julián Álvarez, afuera del Atlético de Madrid: la decisión de Simeone que encendió todas las alarmas

  4. Video:se desplomó el techo de un bar en Entre Ríos durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina

    Video: se desplomó el techo de un bar en Entre Ríos durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina

  5. Murió Prichard Colón:recibió golpes ilegales en una pelea, pasó 11 años en silla de ruedas y su caso cambió el boxeo para siempre

    Murió Prichard Colón: recibió golpes ilegales en una pelea, pasó 11 años en silla de ruedas y su caso cambió el boxeo para siempre
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar