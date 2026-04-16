Tigre Vs Macará Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Tigre vs. Macará, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 16/04/2026, a partir de las 19:00.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Coliseo de Victoria, ubicado en Victoria.

¿Por dónde ver en vivo Tigre vs. Macará, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Tigre y Macará se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Tigre vs. Macará, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rodrigo Klein, Rafael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Tigre recibe a Macará por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Coliseo de Victoria y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!