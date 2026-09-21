Franco Colapinto quiere dar otro golpe en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1: “Esperamos otro fin de semana competitivo”

Franco Colapinto quiere dar otro golpe en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto no quiere bajar el ritmo. Tras conseguir un valioso séptimo puesto en el Gran Premio de España, el piloto argentino de Alpine ya puso el foco en el próximo desafío del calendario de la Fórmula 1: el Gran Premio de Azerbaiyán, una de las citas más impredecibles de la temporada.

Con la confianza en alza y resultados que respaldan su crecimiento en la máxima categoría, el pilarense llega al circuito de Bakú con una misión clara: mantenerse en la pelea por los puntos y extender una racha que ilusiona tanto al equipo francés como a los fanáticos argentinos.

Tras sumar puntos en Madrid, Colapinto reveló su gran objetivo para Bakú

El piloto de Alpine destacó el rendimiento mostrado en la última fecha y aseguró que el equipo buscará repetir la competitividad exhibida en España. “Espero con ansias volver a Bakú para lo que esperamos sea otro fin de semana competitivo”, expresó Colapinto en la previa de la carrera.

El piloto de Alpine aseguró que el equipo buscará repetir la competitividad exhibida en España. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Además, valoró especialmente el trabajo realizado durante el último fin de semana: “Maximizamos el resultado en Madrid y me dejó muy contento haber cerrado la gira europea con otro sólido final en los puntos”.

El argentino atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria en la Fórmula 1 y llega a Azerbaiyán con expectativas renovadas, decidido a seguir consolidándose en la zona media del Campeonato de Pilotos.

El circuito que no perdona errores: el gran desafío que espera a Colapinto en Azerbaiyán

El circuito de Bakú es uno de los escenarios más exigentes y espectaculares del calendario. Sus largas rectas, combinadas con sectores extremadamente angostos entre muros, suelen generar carreras llenas de incidentes, sorpresas y oportunidades para quienes logran mantenerse al margen de los problemas.

El circuito de Bakú es uno de los escenarios más exigentes y espectaculares del calendario. Foto: X @AlpineF1Team

Consciente de esa complejidad, Colapinto analizó las características del trazado callejero. “El circuito de Bakú también es de alta velocidad, con tramos urbanos y paredones muy cerca, por lo que buscaremos trasladar a este fin de semana el nivel de rendimiento que mostramos en España”, describió y reafirmó.

Para Alpine, la puesta a punto será clave. Un pequeño error puede comprometer todo el fin de semana, pero una buena estrategia también puede abrir la puerta a un resultado importante.

Alpine apunta a un nuevo top 10: la marca que puede alcanzar el argentino

Más allá de las dificultades del circuito, el objetivo deportivo está definido: volver a sumar puntos. Colapinto reconoció que la Fórmula 1 ingresa en una etapa de gran exigencia, con varias carreras consecutivas que pueden resultar determinantes para el campeonato.

Franco Colapinto reconoció que la Fórmula 1 ingresa en una etapa de gran exigencia. Foto: X @AlpineF1Team

“Entramos en una etapa de muchas carreras seguidas en las próximas semanas, así que es clave aprovechar al máximo cada oportunidad que aparezca. Vamos a trabajar duro para quedar en la mejor posición posible, capitalizar esos momentos e ir a buscar otro top 10 mientras seguimos peleando con nuestros rivales en el campeonato”, señaló.

Si consigue terminar nuevamente entre los diez mejores, el argentino logrará su tercer top 10 consecutivo, una estadística que confirmaría el notable crecimiento mostrado durante las últimas semanas.

Histórico cambio en la Fórmula 1: por qué la carrera de Bakú se disputará un sábado

La edición 2026 del Gran Premio de Azerbaiyán tendrá una particularidad inédita: la carrera principal no se correrá el domingo, sino el sábado. La modificación responde a una fecha especial dentro del calendario nacional azerí, motivo por el cual toda la programación fue adelantada 24 horas. El cronograma del fin de semana será el siguiente:

Jueves 24 : entrenamientos libres 1 y 2

Viernes 25 : entrenamiento libre 3 y clasificación

Sábado 26: carrera

Para Colapinto, el desafío será doble. No solo deberá enfrentarse a uno de los circuitos más complejos del campeonato, sino que también buscará dejar atrás los malos recuerdos de su paso por Bakú en 2025. Esta vez llegará con más experiencia, mayor confianza y un Alpine capaz de competir por puntos.