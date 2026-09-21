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Lionel Messi mostró la camiseta especial que usará en su último partido con la Selección Argentina: “Para toda la vida”

El capitán publicó un video en su cuenta oficial de Instagram y empezó la cuenta regresiva para uno de los encuentros más emotivos de su carrera.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Messi presentó la camiseta especial que usará en su partido despedida de la Selección.
Lionel Messi presentó la camiseta especial que usará en su partido despedida de la Selección. Foto: Captura Instagram
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Lionel Messi compartió la camiseta especial que utilizará durante su partido despedida de la Selección Argentina. El capitán publicó un video en su cuenta oficial de Instagram y empezó la cuenta regresiva para uno de los encuentros más emotivos de su carrera.

A pocos días de volver a ponerse la camiseta albiceleste, el futbolista rosarino acompañó las imágenes con una frase cargada de emoción: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”. La publicación rápidamente acumuló reacciones y comentarios de seguidores, hinchas y famosos de diferentes partes del mundo.

Cómo es la camiseta que presentó Lionel Messi

La casaca mostrada por Messi tendrá un valor simbólico especial, ya que será utilizada el 6 de octubre en el Monumental ante Benín, el encuentro que marcará su despedida del conjunto nacional.

En cuanto el diseño, la camiseta posee tanto su apellido como los números dorados en la espalda, y deja entrever un Sol de Mayo translúcido.

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La camiseta que usará Lionel Messi. Video: Instagram @leomessi

Más allá de eso, la prenda quedará asociada para siempre a uno de los momentos más importantes de la historia reciente del fútbol argentino. Será la última que vestirá Messi como jugador de la Selección Argentina, después de una trayectoria marcada por títulos, récords y actuaciones inolvidables.

Cuándo será el último partido de Messi con la Selección argentina

El partido despedida de Lionel Messi está programado para el 6 de octubre de 2026 ante Benín, durante la próxima fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, escenario elegido para que el capitán pueda recibir el reconocimiento del público argentino.

La expectativa es enorme debido a la importancia de la ocasión. Los hinchas tendrán la oportunidad de acompañar por última vez al futbolista con la camiseta albiceleste y despedir a una de las máximas figuras de la historia de la Selección.

El choque tendrá un significado que irá más allá del resultado deportivo. Todas las miradas estarán puestas en el capitán, en los homenajes preparados para la jornada y en cada detalle de su última presentación con la camiseta nacional.

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina. Foto: Reuters (Peter Cziborra)

Una camiseta para un partido histórico

La frase elegida por Lionel Messi, “Una camiseta para toda la vida”, refleja la dimensión emocional del encuentro. La prenda representará el cierre de una etapa extraordinaria tanto para el jugador como para millones de hinchas argentinos.

La presentación también aumentó la expectativa por lo que sucederá el 6 de octubre en el Monumental. Será una jornada atravesada por la emoción, los recuerdos y el reconocimiento para el futbolista que condujo a la Argentina a conquistar los títulos más importantes.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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