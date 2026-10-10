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Central Córdoba (SE) vs. Estudiantes EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Central Córdoba (SE) y Estudiantes por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portada del partido Central Córdoba vs Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura 2026.
Central Córdoba vs Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Central Córdoba (SE) choca ante Estudiantes, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Único Madre de Ciudades ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:00, y tú no te lo puedes perder.

Central Córdoba (SE) vs Estudiantes por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

21´ Gooool de Estudiantes

Miguel Monsalve marca para Estudiantes.

20´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marco Iacobellis fue bloqueado por Fabricio Iacovich.

16´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.

16´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fabricio Iacovich.

16´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!

Disparo de Michael Santos y el remate se va afuera.

15´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Michael Santos fue bloqueado por Ramiro Funes Mori.

13´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.

12´ Tarjeta amarilla para Estudiantes

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Arzamendia.

9´ Tarjeta amarilla para Central Córdoba (SE)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alejandro Maciel.

5´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.

4´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lucas González fue bloqueado por Bautista Kociubinski.

2´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Diego Barrera fue bloqueado por Fabricio Iacovich.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Único Madre de Ciudades, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Central Córdoba (SE) y Estudiantes por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Gariano.

Formación confirmada de Central Córdoba (SE)

Titulares

  • (1) Alan Aguerre
  • (21) Felipe Aguilar
  • (23) Darío Cáceres
  • (2) Alejandro Maciel
  • (20) Fernando Martínez
  • (7) Diego Barrera
  • (18) Lucas González
  • (10) Marco Iacobellis
  • (28) Leonardo Sequeira
  • (22) Matías Vera
  • (27) Michael Santos

Suplentes

  • (25) Javier Vallejos
  • (17) Yuri Casermeiro
  • (32) Nicolás Garrido
  • (13) José Gómez
  • (3) Leonardo Marchi
  • (55) Juan José Cardozo
  • (41) Tiziano Ramirez
  • (11) Horacio Tijanovich
  • (44) Kevin Ibañez
  • (47) Martín Cuitiño
  • (43) Ignacio Santillan
  • (9) Lucas Varaldo

Entrenador: Sebastián Domínguez

Formación confirmada de Estudiantes

Titulares

  • (1) Fabricio Iacovich
  • (15) Santiago Arzamendia
  • (26) Ramiro Funes Mori
  • (14) Leandro González Pirez
  • (24) Tomás Palacios
  • (22) Alexis Castro
  • (52) Bautista Kociubinski
  • (34) Miguel Monsalve
  • (18) Edwuin Cetré
  • (19) Adolfo Gaich
  • (29) Fabricio Pérez

Suplentes

  • (12) Rodrigo Borzone
  • (13) Gastón Benedetti
  • (40) Eros Mancuso
  • (4) Santiago Núñez
  • (53) Leandro Alcaraz
  • (31) Baltasar Rodríguez
  • (10) Tiago Palacios
  • (21) Lucas Piovi
  • (7) José Sosa
  • (17) Joaquín Tobio Burgos
  • (28) Brian Aguirre
  • (27) Lucas Alario

Entrenador: Alexander Medina

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Central Córdoba (SE) y Estudiantes?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Central Córdoba (SE) vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Central Córdoba (SE) recibe a Estudiantes en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Central Córdoba de Santiago del EsteroEstudiantes LPTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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