Central Córdoba (SE) vs. Estudiantes EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Central Córdoba (SE) vs Estudiantes por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
21´ Gooool de Estudiantes
Miguel Monsalve marca para Estudiantes.
20´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marco Iacobellis fue bloqueado por Fabricio Iacovich.
16´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.
16´ Saque de arco para Estudiantes
Desde el fondo la pone en juego Fabricio Iacovich.
16´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!
Disparo de Michael Santos y el remate se va afuera.
15´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Michael Santos fue bloqueado por Ramiro Funes Mori.
13´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.
12´ Tarjeta amarilla para Estudiantes
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Arzamendia.
9´ Tarjeta amarilla para Central Córdoba (SE)
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alejandro Maciel.
5´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.
4´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas González fue bloqueado por Bautista Kociubinski.
2´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Diego Barrera fue bloqueado por Fabricio Iacovich.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Único Madre de Ciudades, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Central Córdoba (SE) y Estudiantes por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Gariano.
Formación confirmada de Central Córdoba (SE)
Titulares
- (1) Alan Aguerre
- (21) Felipe Aguilar
- (23) Darío Cáceres
- (2) Alejandro Maciel
- (20) Fernando Martínez
- (7) Diego Barrera
- (18) Lucas González
- (10) Marco Iacobellis
- (28) Leonardo Sequeira
- (22) Matías Vera
- (27) Michael Santos
Suplentes
- (25) Javier Vallejos
- (17) Yuri Casermeiro
- (32) Nicolás Garrido
- (13) José Gómez
- (3) Leonardo Marchi
- (55) Juan José Cardozo
- (41) Tiziano Ramirez
- (11) Horacio Tijanovich
- (44) Kevin Ibañez
- (47) Martín Cuitiño
- (43) Ignacio Santillan
- (9) Lucas Varaldo
Entrenador: Sebastián Domínguez
Formación confirmada de Estudiantes
Titulares
- (1) Fabricio Iacovich
- (15) Santiago Arzamendia
- (26) Ramiro Funes Mori
- (14) Leandro González Pirez
- (24) Tomás Palacios
- (22) Alexis Castro
- (52) Bautista Kociubinski
- (34) Miguel Monsalve
- (18) Edwuin Cetré
- (19) Adolfo Gaich
- (29) Fabricio Pérez
Suplentes
- (12) Rodrigo Borzone
- (13) Gastón Benedetti
- (40) Eros Mancuso
- (4) Santiago Núñez
- (53) Leandro Alcaraz
- (31) Baltasar Rodríguez
- (10) Tiago Palacios
- (21) Lucas Piovi
- (7) José Sosa
- (17) Joaquín Tobio Burgos
- (28) Brian Aguirre
- (27) Lucas Alario
Entrenador: Alexander Medina
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Central Córdoba (SE) y Estudiantes?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Central Córdoba (SE) vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Central Córdoba (SE) recibe a Estudiantes en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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