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El árbol de Navidad verde sobre el piso pasó de moda: la tendencia en 2026 que es más elegante

Un detalle sencillo debajo del arbolito renovó la decoración navideña y sumó calidez sin cambiar los adornos.

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El árbol de Navidad verde sobre el piso pasó de moda: la tendencia en 2026 que es más elegante
El árbol de Navidad verde sobre el piso pasó de moda: la tendencia en 2026 que es más elegante Foto: Gemini
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El clásico árbol de Navidad verde ya no es el único foco de atención en las fiestas. En 2026, la tendencia que se impone fue sumar una base textil o alfombra debajo del arbolito, un recurso simple que transforma la ambientación y aporta un toque de elegancia sin necesidad de invertir en un árbol nuevo ni cambiar los adornos.

Colocar una alfombra o manta debajo del árbol genera un marco visual que integró el conjunto con el resto del living y dio la sensación de una decoración más cuidada.

Las alfombras redondas delimitan el espacio sin recargar el ambiente, y las mantas suaves suman un efecto acogedor. Para no sobrecargar la escena, se recomendó evitar estampados llamativos si el árbol ya tenía muchos colores y luces.

El árbol de Navidad con la alfombra queda muy elegante.
El árbol de Navidad con la alfombra queda muy elegante. Foto: Gemini

Qué colores y materiales realzan el árbol de Navidad

El verde del árbol se luce especialmente con tonos neutros en la base: blanco, crudo, beige y gris claro generan contraste y resaltan las ramas y los adornos. Las bases de yute, algodón o lana en colores naturales aportan calidez y se adaptan a ambientes modernos o rústicos.

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En livings de estilo contemporáneo, una alfombra lisa y de líneas simples ayuda a mantener la estética ordenada. Otra alternativa es elegir una base en el mismo tono que algunos adornos.

Cómo lograr una presentación elegante sin cambiar el árbol

La tendencia de 2026 demuestra que no hace falta renovar el árbol ni sumar adornos nuevos para lograr un efecto sofisticado. Basta con sumar una base textil adecuada para transformar el rincón navideño y darle protagonismo al arbolito de siempre.

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