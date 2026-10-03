comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

EEUU suspende los servicios consulares y de su Embajada en Brasil a horas de las elecciones presidenciales: cuáles fueron los motivos

Al mismo tiempo, Washington le pidió a sus ciudadanos que no acudan ni a la Embajada ni a los consulados, así como tampoco a ninguna dependencia diplomática.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estados Unidos cierra provisoriamente su Embajada en Brasil.
Estados Unidos cierra provisoriamente su Embajada en Brasil. Foto: Wikipedia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión de los servicios consulares en su embajada de Brasilia y en sus consulados a partir del viernes 2 de octubre. La medida fue comunicada sin precisar cuál era la amenaza ni establecer cuándo se retomaría la atención presencial.

Washington pidió además a los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia no acudir a la Embajada, los consulados ni otras instalaciones diplomáticas durante el período de suspensión. El gobierno estadounidense aseguró que trabaja junto con las autoridades brasileñas para abordar las preocupaciones de seguridad.

La decisión se produjo apenas 48 horas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, prevista para el domingo 4 de octubre. Sin embargo, el Departamento de Estado no vinculó oficialmente el cierre con los comicios.

El comunicado de la suspensión de los servicios consulares de los Estados Unidos en Brasil.
El comunicado de la suspensión de los servicios consulares de los Estados Unidos en Brasil. Foto: br.usembassy.gov

Australia también cerró su embajada en Brasilia

Horas después del anuncio estadounidense, Australia informó que su embajada en Brasilia permanecería cerrada el 2 de octubre por motivos de seguridad.

Contenido Recomendado

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años

Lula da Silva: vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años

Quién es Pilili, la mascota de las elecciones de Brasil:está inspirada en la urna electrónica y no tiene género ni voz

Quién es Pilili, la mascota de las elecciones de Brasil: está inspirada en la urna electrónica y no tiene género ni voz

La embajadora australiana, Sophie Davies, recomendó a los ciudadanos de su país evitar las instalaciones diplomáticas estadounidenses y sus alrededores. Para situaciones urgentes, el gobierno australiano indicó que sus ciudadanos deben comunicarse con el Centro de Emergencia Consular en Canberra.

La advertencia australiana mencionó además el riesgo de terrorismo dentro de sus recomendaciones generales de seguridad, aunque tampoco identificó públicamente una amenaza concreta detrás del cierre.

Una amenaza contra las sedes de Estados Unidos en Brasil

El cierre de las representaciones estadounidenses estuvo acompañado por una operación preventiva de la Policía Federal brasileña.

Las autoridades realizaron allanamientos y secuestraron equipos de comunicación en San Pablo y el Distrito Federal como parte de una investigación sobre posibles amenazas contra instalaciones diplomáticas estadounidenses. Según la Policía Federal, hasta ese momento no había evidencia que confirmara la amenaza inicialmente reportada ni personas vinculadas a organizaciones criminales identificadas como responsables. La investigación continuaba.

Algunos medios informaron sobre una posible amenaza de bomba, pero ese extremo no fue confirmado oficialmente. Por ese motivo, la naturaleza exacta de la amenaza que motivó la decisión estadounidense permanece sin esclarecer públicamente.

Hay que destacar que la suspensión de los servicios diplomáticos se produjo en un escenario político particularmente sensible. Brasil celebra el domingo 4 de octubre la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, con Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como los principales candidatos.

Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro.
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Brasil, con Lula y Flávio Bolsonaro como los principales candidatos. Foto: REUTERS

El episodio también ocurre en medio de una relación tensa entre el gobierno de Lula y la administración de Donald Trump.

Sectores del oficialismo brasileño han advertido sobre una posible interferencia extranjera en los comicios y señalaron, entre otros elementos, los aranceles estadounidenses y los contactos de Washington relacionados con la integridad electoral. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, rechaza las acusaciones de injerencia.

El presidente estadounidense Donald Trump expresó públicamente su respaldo político a Flávio Bolsonaro, aunque no realizó un apoyo formal a su candidatura.

Entretanto, la seguridad se convirtió además en uno de los temas centrales de la campaña presidencial. La Policía Federal mantiene abierta la investigación sobre las posibles amenazas contra instalaciones estadounidenses, mientras las representaciones diplomáticas recomiendan a sus ciudadanos extremar las precauciones.

Elecciones en BrasilEstados UnidosEmbajada de Estados Unidos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. China construyó una ciudad desde cero en Perú:el megaproyecto minero que obligó a trasladar a miles de personas

    China construyó una ciudad desde cero en Perú: el megaproyecto minero que obligó a trasladar a miles de personas

  2. 15 años de experiencia y unas 9.750 horas de vuelo:quién es Smit Machchhar, el piloto que logró salvar a los pasajeros del vuelo Flydubai

    15 años de experiencia y unas 9.750 horas de vuelo: quién es Smit Machchhar, el piloto que logró salvar a los pasajeros del vuelo Flydubai

  3. Se buscan voluntarios para vivir en un hermoso camping portugués:ofrecen 3 comidas y solo piden 25 horas de trabajo semanales

    Se buscan voluntarios para vivir en un hermoso camping portugués: ofrecen 3 comidas y solo piden 25 horas de trabajo semanales

  4. Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años:la historia de Maricarmen conmociona a España

    Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años: la historia de Maricarmen conmociona a España

  5. Submarino Titán:la Guardia Costera de Estados Unidos recuperó restos y pruebas de la embarcación

    Submarino Titán: la Guardia Costera de Estados Unidos recuperó restos y pruebas de la embarcación
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Coloquio de IDEA:empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Coloquio de IDEA: empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Cambios en el Ministerio de Capital Humano:Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo Claudia Testa y ya tiene reemplazante

Fernando Gray anunció la exención impositiva total para mayores de 75 años

Karina Milei encabezó una ronda de negocios en Francia para ampliar el mercado exportador de langostinos y vieiras

Economía

Cuentas de argentinos en Estados Unidos:qué datos recibe ARCA y cuáles no revela el acuerdo FATCA

Cuentas de argentinos en Estados Unidos: qué datos recibe ARCA y cuáles no revela el acuerdo FATCA

ANSES aumenta las asignaciones familiares en octubre:cuánto se cobrará por hijo y quiénes quedan afuera

Quiebre de Pandanés:qué pasó con la reconocida panadería que acaba de cerrar todos sus locales

DNU 70/2023 del Gobierno:qué puede pasar si Diputados lo rechaza y qué leyes volverían a regir

Internacionales

EEUU suspende los servicios consulares y de su Embajada en Brasil a horas de las elecciones presidenciales:cuáles fueron los motivos

EEUU suspende los servicios consulares y de su Embajada en Brasil a horas de las elecciones presidenciales: cuáles fueron los motivos

Impactantes imágenes de las inundaciones en Tailandia:el agua llegó al aeropuerto de Bangkok

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años

Quién es Pilili, la mascota de las elecciones de Brasil:está inspirada en la urna electrónica y no tiene género ni voz