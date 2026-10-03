EEUU suspende los servicios consulares y de su Embajada en Brasil a horas de las elecciones presidenciales: cuáles fueron los motivos

Estados Unidos cierra provisoriamente su Embajada en Brasil. Foto: Wikipedia

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión de los servicios consulares en su embajada de Brasilia y en sus consulados a partir del viernes 2 de octubre. La medida fue comunicada sin precisar cuál era la amenaza ni establecer cuándo se retomaría la atención presencial.

Washington pidió además a los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia no acudir a la Embajada, los consulados ni otras instalaciones diplomáticas durante el período de suspensión. El gobierno estadounidense aseguró que trabaja junto con las autoridades brasileñas para abordar las preocupaciones de seguridad.

La decisión se produjo apenas 48 horas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, prevista para el domingo 4 de octubre. Sin embargo, el Departamento de Estado no vinculó oficialmente el cierre con los comicios.

El comunicado de la suspensión de los servicios consulares de los Estados Unidos en Brasil. Foto: br.usembassy.gov

Australia también cerró su embajada en Brasilia

Horas después del anuncio estadounidense, Australia informó que su embajada en Brasilia permanecería cerrada el 2 de octubre por motivos de seguridad.

La embajadora australiana, Sophie Davies, recomendó a los ciudadanos de su país evitar las instalaciones diplomáticas estadounidenses y sus alrededores. Para situaciones urgentes, el gobierno australiano indicó que sus ciudadanos deben comunicarse con el Centro de Emergencia Consular en Canberra.

La advertencia australiana mencionó además el riesgo de terrorismo dentro de sus recomendaciones generales de seguridad, aunque tampoco identificó públicamente una amenaza concreta detrás del cierre.

Una amenaza contra las sedes de Estados Unidos en Brasil

El cierre de las representaciones estadounidenses estuvo acompañado por una operación preventiva de la Policía Federal brasileña.

Las autoridades realizaron allanamientos y secuestraron equipos de comunicación en San Pablo y el Distrito Federal como parte de una investigación sobre posibles amenazas contra instalaciones diplomáticas estadounidenses. Según la Policía Federal, hasta ese momento no había evidencia que confirmara la amenaza inicialmente reportada ni personas vinculadas a organizaciones criminales identificadas como responsables. La investigación continuaba.

Algunos medios informaron sobre una posible amenaza de bomba, pero ese extremo no fue confirmado oficialmente. Por ese motivo, la naturaleza exacta de la amenaza que motivó la decisión estadounidense permanece sin esclarecer públicamente.

Hay que destacar que la suspensión de los servicios diplomáticos se produjo en un escenario político particularmente sensible. Brasil celebra el domingo 4 de octubre la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, con Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como los principales candidatos.

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Brasil, con Lula y Flávio Bolsonaro como los principales candidatos. Foto: REUTERS

El episodio también ocurre en medio de una relación tensa entre el gobierno de Lula y la administración de Donald Trump.

Sectores del oficialismo brasileño han advertido sobre una posible interferencia extranjera en los comicios y señalaron, entre otros elementos, los aranceles estadounidenses y los contactos de Washington relacionados con la integridad electoral. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, rechaza las acusaciones de injerencia.

El presidente estadounidense Donald Trump expresó públicamente su respaldo político a Flávio Bolsonaro, aunque no realizó un apoyo formal a su candidatura.

Entretanto, la seguridad se convirtió además en uno de los temas centrales de la campaña presidencial. La Policía Federal mantiene abierta la investigación sobre las posibles amenazas contra instalaciones estadounidenses, mientras las representaciones diplomáticas recomiendan a sus ciudadanos extremar las precauciones.