Tragedia en Santa Fe: dos personas murieron en distintos accidentes en la Ruta Nacional 19

Dos accidentes en Santa Fe Foto: NA

Dos personas murieron en las últimas horas como consecuencia de dos accidentes de tránsito registrados sobre la Ruta Nacional 19, en Santa Fe. Los hechos ocurrieron con apenas nueve horas de diferencia y a unos cuatro kilómetros de distancia, en inmediaciones de la localidad de Josefina, cerca del límite con la provincia de Córdoba.

En ambos siniestros estuvieron involucrados vehículos particulares y camiones. Las circunstancias de los choques son investigadas por las autoridades, que trabajan para determinar cómo se produjeron los impactos.

Bomberos de Frontera trabajaron en el lugar del accidente fatal sobre la autovía 19. Foto: El Doce TV

El hecho más reciente se produjo alrededor de las 2 de la mañana, a la altura del kilómetro 122 de la Ruta Nacional 19. Según informaron medios locales, una camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban cuatro personas, todas oriundas de Córdoba, impactó contra la parte trasera de un camión que transportaba cereales.

Como consecuencia del choque, una mujer que viajaba como acompañante murió en el lugar. Los otros tres ocupantes de la camioneta no sufrieron heridas. El aviso a los equipos de emergencia se realizó poco después de las 2. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, personal de Policía Científica, profesionales de medicina policial y agentes de Corredores Viales. Por el momento, las causas que provocaron el impacto permanecen bajo investigación.

Dos accidentes en Santa Fe Foto: NA

Un joven murió nueve horas antes en el mismo tramo de la ruta en Santa Fe

El otro accidente fatal ocurrió unas nueve horas antes, a aproximadamente cuatro kilómetros del lugar. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 118 de la Ruta Nacional 19 y terminó con la muerte de Francisco Gómez, un joven de 29 años oriundo de Río Tercero, Córdoba.

Gómez viajaba como acompañante en un Citroën Basalt junto a su padre, Luis, y su hermano Diego, quien estaba al volante. La familia regresaba hacia Córdoba después de haber viajado a Santa Fe para asistir al velorio de una hija de Luis.

Dos accidentes en Santa Fe Foto: NA

Por motivos que también son investigados, el automóvil chocó contra un camión que transportaba garrafas de gas. Francisco Gómez murió en el lugar como consecuencia del impacto.

Su hermano resultó ileso, mientras que su padre sufrió heridas y fue trasladado al Hospital de San Francisco. Allí quedó internado en observación y, según la información disponible, se encontraba fuera de peligro.

Los dos accidentes quedaron bajo investigación para establecer las circunstancias en las que se produjeron y determinar las responsabilidades correspondientes.