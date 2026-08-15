Aldosivi vs. Tigre EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Aldosivi vs Tigre por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
48´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el José María Minella! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
47´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Lautaro Morales.
46´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!
Disparo de Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán y el remate se va afuera.
45´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
44´ ¡Tiro desviado de Tigre!
Disparo de Ignacio Russo y el remate se va afuera.
43´ Tarjeta amarilla para Tigre
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago López.
42´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Federico Álvarez.
42´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Federico Álvarez fue bloqueado por Alan Sosa.
41´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Santiago López.
40´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Lautaro Morales.
39´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Santiago López.
38´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jabes Saralegui fue bloqueado por Leonardo Sigali.
37´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Lautaro Morales.
37´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!
Disparo de Felipe Anso y el remate se va afuera.
37´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Sosa fue bloqueado por Martín Garay.
35´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Lautaro Morales.
34´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!
Disparo de Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán y el remate se va afuera.
34´ Córner para Aldosivi
Ejecuta el tiro de esquina Matías Godoy.
34´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Godoy fue bloqueado por Gonzalo Requena.
32´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Lautaro Morales.
30´ Tarjeta amarilla para Aldosivi
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Leonardo Sigali.
30´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Russo fue bloqueado por Lucas Acosta.
29´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Castro fue bloqueado por Lautaro Morales.
27´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Russo fue bloqueado por Leonardo Sigali.
25´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
25´ ¡Tiro desviado de Tigre!
Disparo de Ignacio Peluffo y el remate se va afuera.
25´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Federico Álvarez.
24´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago López fue bloqueado por Joaquín Pombo.
24´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Federico Álvarez.
22´ Tarjeta amarilla para Aldosivi
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Felipe Anso.
21´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Alan Barrionuevo.
20´ Córner para Aldosivi
Ejecuta el tiro de esquina Alan Sosa.
19´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
17´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
16´ ¡Tiro desviado de Tigre!
Disparo de Mauro Méndez y el remate se va afuera.
16´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Sosa fue bloqueado por Martín Garay.
14´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
11´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Federico Álvarez fue bloqueado por Joaquín Pombo.
9´ Fuera de juego en Tigre
Posición adelantada de Ignacio Russo.
8´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Jabes Saralegui.
4´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Lautaro Morales.
4´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!
Disparo de Andrés Vombergar y el remate se va afuera.
3´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Andrés Vombergar fue bloqueado por Federico Álvarez.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el José María Minella, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Aldosivi y Tigre por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Juan Pafundi.
Formación confirmada de Aldosivi
Titulares
- (42) Lucas Acosta
- (13) Braian Cufré
- (14) Elías López
- (32) Joaquín Pombo
- (2) Leonardo Sigali
- (19) Lucas Castro
- (10) Nicolás Gaitán
- (22) Alan Sosa
- (24) Felipe Anso
- (21) Matías Godoy
- (29) Andrés Vombergar
Suplentes
- (23) Ignacio Chicco
- (25) Néstor Breitenbruch
- (4) Rodrigo González
- (17) Federico Laurelli
- (28) Santiago Moya
- (33) Nicolás Zalazar
- (8) Martin Garcia
- (5) Nicolás Linares
- (11) Agustín Palavecino
- (15) Francisco Perruzzi
- (18) Andrés Chávez
- (9) Nicolás Cordero
- (16) Juan Dadín
Entrenador: Israel Damonte
Formación confirmada de Tigre
Titulares
- (12) Felipe Zenobio
- (3) Nahuel Banegas
- (20) Alan Barrionuevo
- (2) Joaquín Laso
- (17) Guillermo Soto
- (30) Jalil Elías
- (8) Martín Garay
- (10) Jabes Saralegui
- (22) Santiago López
- (29) Ignacio Russo
- (11) Tiago Serrago
Suplentes
- (1) Luka Fuster
- (24) Federico Álvarez
- (40) Luciano Minniti
- (31) Gonzalo Requena
- (32) Juan Manuel Villalba
- (27) Santiago González
- (21) Sebastián Medina
- (18) Manuel Fernández
- (33) Mauro Méndez
- (19) Alfio Oviedo
- (50) Ignacio Peluffo
- (25) Ian Subiabre
Entrenador: Diego Dabove
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Aldosivi y Tigre?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Aldosivi vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Aldosivi recibe a Tigre en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Aldosivi vs. Tigre:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Aldosivi y Tigre por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.