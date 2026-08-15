Allanaron la Clínica Mar del Plata y secuestraron historias clínicas por denuncias de mala praxis: se investiga la muerte de un paciente

Clínica Mar del Plata, ubicada en la calle San Luis al 2500. Foto: Clínica Mar del Plata

En la tarde de este viernes 14 de agosto, la Clínica Mar del Plata, ubicada en la calle San Luis al 2500 del partido de General Pueyrredón, fue allanada con la autorización de la jueza Rosa Frende por denuncias de mala praxis en procedimientos presuntamente ejecutados por profesionales de ese centro de salud. La Justicia recibió tres denuncias: dos por falta de atención médica y abandono de persona y la tercera por el fallecimiento de un paciente, cuya causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

El registro policial tiene lugar en medio de un largo conflicto salarial que ha dejado a los empleados de la clínica sin el pago de sus salarios, algo que, de hecho, fue constatado por las autoridades durante el allanamiento.

La causa por supuesta “mala praxis” está a cargo de la Fiscalía N°11 de Delitos Culposos. Foto: Qué digital

Cómo ocurrió el allanamiento a la Clínica Mar del Plata y qué se llevaron las autoridades judiciales

El operativo estuvo liderado por el fiscal, Germán Tapia, a cargo de la Fiscalía N°11 de Delitos Culposos, y personal del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires. También estuvieron presentes en el despliegue policial agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

Los oficiales ingresaron en el establecimiento y, durante la pesquisa, no solo hablaron con profesionales que trabajan allí sino que, además, procedieron a secuestrar las historias clínicas de los tres pacientes involucrados en las denuncias recibidas.

Asimismo, las autoridades buscaron información del estado de salud de las personas que recibieron atención médica en ese lugar. No obstante, en este caso, solo se pudo confirmar, según detalló el medio O223, que uno de ellos fue trasladado, en las últimas horas, al Hospital Bernardo Houssay, también en Mar del Plata, para que se le realizara una tomografía.

Las autoridades judiciales secuestraron las historias clínicas de los tres pacientes. Foto: 0223

La investigación continuará con la recopilación de evidencia y certificaciones médicas expedidas por la Clínica Mar del Plata para esclarecer lo ocurrido con dichos tres pacientes. Por otro lado, las autoridades analizarán las condiciones en las que operaba el centro médico y se abocará a recabar declaraciones de testigos vinculados al establecimiento y a las víctimas del caso.

Conflicto salarial reciente: cómo opera la Clínica Mar del Plata

En las últimas semanas, la Clínica Mar del Plata y otros centros médicos de la ciudad costera fueron noticia a raíz de la crisis sanitaria y de salarios que acontece desde hace varios meses al interior de las instituciones de salud. En Clínica Mar del Plata, los trabajadores reclaman el pago de su sueldo, adeudado, en este caso, desde hace un mes.

Este factor fue analizado por las autoridades judiciales en el allanamiento. En el operativo, se constató que si bien la atención es “deficiente” sí se está llevando a cabo con la presencia de enfermeros y médicos en la guardia y también en terapia intensiva.

El allanamiento ocurre en el marco de una intensa crisis sanitaria y salarial en la ciudad de Mar del Plata. Foto: La Capital

El pasado lunes 10 de agosto, los profesionales de la Clínica Mar del Plata se reunieron en la puerta del establecimiento a modo de protesta para visibilizar la situación. Además, llevaron a cabo una retención de tareas. Según el Sindicato de Sanidad (ATSA), los trabajadores recibieron solo la mitad del salario del mes pasado y, por el momento, no se ha hecho el pago que falta.

Antes del allanamiento, además, se produjo una fuerte demanda en el Hospital público Interzonal General de Agudos debido a la crisis sanitaria y salarios.