Dos camiones chocaron en plena Ruta 119 y uno de los conductores murió: investigan el fatal accidente

Un camionero murió en Corrientes producto de un brutal accidente Foto: Captura

Cerca de las 2 de la madrugadde este sábado 5 de septiembre, un camión con acoplado Volkswagen chocó contra otro Mercedes Benz en el kilómetro 107 de la Ruta Nacional 119 a la altura de la ciudad de Mercedes, en provincia de Corrientes.

Tras el siniestro, testigos que se encontraban en el escena del hecho, se comunicaron con el 911 y rápidamente se hicieron presentes en el lugar una patrulla de efectivos de la Comisaría del Distrito Segunda de Mercedes y una ambulancia de emergencia.

El hombre del primer vehículo fue identificado con el apellido Cárcamo y debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado al Hospital Regional. Sin embargo, luego de varias horas de atención, los médicos comunicaron el fallecimiento del conductor.

El otro conductor involucrado en el siniestro sufrió heridas menores. Foto: Diario Época

Cómo se encuentra el segundo conductor del camión y el avance de la causa judicial en Corrientes

Por otro lado, el chofer del camión Mercedes Benz de apellido Ramírez sufrió lesiones leves aunque quedó internado en observación en el mismo centro de salud.

En este momento, la causa está a cargo de Unidad Fiscal en turno, según indicó El Litoral de Corrientes. Las autoridades judiciales ahora buscarán determinar qué pudo haber provocado el siniestro vial. Para ello, realizarán nuevos peritajes en el zona del accidente y en los dos camiones involucrados en el hecho.

El hecho ocurrió en Ruta Nacional 119. Foto: Corrientes al día

Otro accidente con un camión involucrado: murió un motociclista

Una moto Rouser 250 chocó contra un camión en Ruta Nacional 2 en las cercanías del Autódromo de La Plata. El hecho tuvo lugar este viernes en horas de la noche. El motociclista identificado como Javier Alberto Tejero, de 36 años, murió en el acto, mientras que el chofer del vehículo con acoplado Mercedes Benz Juan José Vacinaletti (46) fue internado con heridas menores.

En el operativo policial participó Personal del Departamento Vial Samborombón. Los agentes concurrieron al lugar para analizar en qué circunstancias ocurrió el hecho y determinar qué pudo haber provocado el siniestro vial entre ambos vehículos. Para ello, además, se cortó el tránsito en la mano rápida y más tarde se habilitó el paso de circulación por banquina, según detalló la agencia Noticias Argentinas.

Un auto chocó contra un comercio en Mar del Plata: una persona murió tras el accidente

Semanas atrás en la ciudad de Mar del Plata se registró otro brutal accidente esta vez en plena vía pública. El hecho sucedió el sábado 15 de agosto cerca de las 2 de la mañana en el barrio Las Avenidas. Dos autos, un Volkswagen Gol Trend y Toyota RAV4 impactaron de lleno en una de las esquinas del lugar lo que que provocó que la camioneta perdiera el control y chocara frente a una almacén ubicada en las calles Cerrito y Magallanes.

Choque brutal en Mar del Plata Foto: Captura Canal 26

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad dispuesta en la zona del siniestro vial. Los videos muestras que antes del accidente, en la puerta del negocio, se encontraban al menos seis personas que terminaron siendo victimas del hecho.

Luego del impacto, todas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde una de ellas falleció a las pocas horas. En tanto, las cinco otras víctimas quedaron internadas con heridas de gravedad.