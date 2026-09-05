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Si mi perro me mordió, ¿puede volver a hacerlo?: qué dicen los especialistas en comportamiento animal

Una mordida no significa siempre que un perro sea agresivo, pero sí que debemos prestar atención a su conducta. ¿Cuáles son las señales que debemos leer con cuidado?

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Qué hacer si nuestro perrito muerde
Qué hacer si nuestro perrito muerde Foto: Freepik
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Los perros son nuestros grandes compañeros de vida, y aunque son tiernos y protectores, también puede ocurrir que alguna vez hayan mordido a alguien, lo que genera una preocupación para sus tutores, especialmente cuando el episodio ocurre dentro del hogar o involucra a una persona cercana.

La pregunta aparece casi de inmediato: ¿se trató de un hecho aislado o existe la posibilidad de que vuelva a suceder? Según explicó el veterinario Juan Manuel Liquindoli, de Filosofía Animal, en sus redes sociales, una mordida debe tomarse como una señal para comprender qué llevó al animal a reaccionar de esa manera. Esto no significa estigmatizarlo ni asumir que necesariamente volverá a morder, pero sí reconocer que esa estrategia ya forma parte de su repertorio de comportamientos.

Qué hacer si nuestro perrito muerde Foto: Freepik

Si mi perro ya me mordió, ¿puede volver a hacerlo?

Según el veterinario, existe la posibilidad de que un perro vuelva a utilizar la mordida frente a una situación que perciba como amenazante, incómoda o difícil de manejar. Esto se debe a que, si alguna vez recurrió a esa conducta para resolver un conflicto, ya sabe que puede utilizarla como una estrategia de respuesta.

Por eso, en este sentido, Liquindoli remarca que esto no significa que el animal deba ser etiquetado como peligroso. Una mordida no define por sí sola la personalidad de un perro ni implica que necesariamente vuelva a ocurrir. “Si un perro mordió, significa que ya sabe que cuenta con esa estrategia comportamental para resolver alguna situación”, expresó.

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Sin embargo, es un antecedente que no debería ignorarse. Cuando se presenta este tipo de comportamiento, lo recomendable es consultar con un profesional que pueda analizar qué ocurrió, qué desencadenó la reacción y cómo prevenir nuevos episodios.

Qué puede llevar a un perro a morder a alguien

Las mordidas no aparecen necesariamente de manera repentina. Según el veterinario, antes de morder, el perro suele dar señales de tensión, incomodidad o incluso de miedo. “Hay que anticiparnos y trabajar en la educación canina, en el manejo del entorno y, sobre todo, en las motivaciones emocionales detrás de los comportamientos agresivos”, puntualizó y luego prosiguió: “Es una responsabilidad como tutores.”

“Cuando se hayan presentado estos comportamientos, recomendamos consultar con un profesional para evitar que vuelva a ocurrir”, aseguró el especialista ante la posibilidad de que vuelva a suceder un episodio de similares catacterísticas.

Qué hacer si nuestro perrito muerde Foto: Freepik

Las señales que puede dar un perro antes de morder

Aprender a reconocer las señales de incomodidad permite anticiparse a una posible reacción. Algunas pueden ser muy sutiles y pasar desapercibidas si no se conoce el lenguaje corporal canino.

Entre ellas pueden aparecer cambios en la postura, tensión corporal, intentos de alejarse, incomodidad ante el contacto, gruñidos o una actitud de alerta frente a determinada situación.

No todos los perros manifiestan el malestar de la misma manera. Por eso, después de una mordida es especialmente importante analizar el contexto y conocer cuáles fueron las señales que aparecieron previamente.

Modificar determinadas situaciones, aprender a interpretar las señales del animal y establecer estrategias apropiadas puede ayudar a reducir el riesgo de que vuelva a recurrir a la mordida.

Perros Foto: Freepik

Por qué es importante consultar con un profesional

Después de una mordida, buscar asesoramiento profesional permite evitar que el problema sea abordado solamente desde el castigo o desde interpretaciones equivocadas sobre el comportamiento del animal.

El objetivo es entender qué sucedió y establecer un plan para manejar futuras situaciones. Un profesional especializado puede evaluar el contexto, identificar los desencadenantes y orientar a los tutores sobre las medidas más adecuadas.

Como señala Liquindoli, que un perro haya utilizado la mordida no significa que su comportamiento no pueda controlarse o mejorarse. Pero sí es una señal que merece atención y requiere que los tutores asuman un rol activo para evitar que el episodio se repita.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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