Triple femicidio de Florencio Varela: nueve allanamientos, cuatro nuevos detenidos y el hallazgo de un arma con la numeración suprimida

Marcha en Buenos Aires por el triple femicidio en Florencio Varela.

La investigación por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez ocurrido en septiembre de 2025 registró un golpe de timón este sábado al concretarse nueve allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Los operativos culminaron con la detención de cuatro nuevas personas vinculadas al expediente.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, a cargo del doctor Jorge Ernesto Rodríguez, a un expreso requerimiento de la Fiscalía Federal N.º 2 de Morón, encabezada por la doctora Mariela Labozzetta. El objetivo central de las medidas radicó en profundizar la pesquisa para determinar la participación de nuevos actores en los crímenes.

La labor investigativa contó con una activa intervención de la DDI La Matanza. Durante los últimos meses, los efectivos desarrollaron diversas tareas de campo, análisis de comunicaciones y el entrecruzamiento de información proveniente de múltiples fuentes, lo que permitió abrir nuevas líneas de investigación e individualizar a los sospechosos.

Como saldo de las nueve diligencias ejecutadas, los uniformados procedieron al secuestro de teléfonos celulares, distintos dispositivos electrónicos y elementos considerados de alto valor para la causa.

El hallazgo más delicado se produjo en uno de los domicilios requisados, donde los efectivos incautaron una pistola calibre 9 mm con la numeración suprimida, acompañada por cargadores y municiones.

Tras los arrestos, las cuatro personas capturadas quedaron a disposición de la Justicia y serán indagadas el próximo lunes 7 de septiembre. La audiencia se llevará a cabo ante el juez interviniente, con la intervención de la Secretaría N.º 8 del Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del doctor Ignacio Calvi, en estricto cumplimiento del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Redes sociales

El estado de la causa y secreto de sumario

Estas nuevas detenciones se acoplan a los catorce procesamientos que ya formaban parte del expediente a partir de las distintas hipótesis desarrolladas desde el inicio de la pesquisa.

Pese al avance de los procedimientos, desde los tribunales aclararon que la causa permanece bajo estricto secreto de sumario. Por esta razón, se decidió no brindar mayores precisiones respecto de las medidas de prueba incorporadas ni de las circunstancias que permitieron arribar a las nuevas imputaciones, con el fin de preservar el éxito de la investigación.

En paralelo, las fuerzas de seguridad mantienen activas diversas medidas tendientes a localizar a aquellos implicados sobre los cuales aún pesan órdenes de detención pendientes de cumplimiento.