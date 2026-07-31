Tres personas murieron en un trágico accidente en Córdoba: una camioneta que quedó partida al medio

Accidente fatal en Córdoba. Foto: NA

Tres personas murieron y una cuarta resultó gravemente herida este jueves por el choque de una camioneta, que quedó partida en dos, en la autopista Córdoba-Rosario, cerca de la localidad de Morrison.

Según informaron medios locales, la tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 515, sentido a Rosario, donde la Toyota Hilux habría perdido el control, por circunstancias que son motivo de investigación, y colisionó contra el guardarraíl y un cartel situado al costado de la ruta.

Como consecuencia del violento impacto, el vehículo se partió en dos, tres de los ocupantes fallecieron en el acto y el restante, un hombre de 47 años con domicilio en Capilla del Monte, sufrió lesiones de consideración, por lo que fue derivado al hospital de Bell Ville.

Accidente fatal en Córdoba. Foto: NA

Cómo fue el choque en Córdoba

Los investigadores sospechan de distintos factores que pudieron haber incidido en el suceso: un exceso de velocidad o una mala maniobra.

Además, conforme a las primeras averiguaciones, se acreditó hasta el momento que otro vehículo no participó en el accidente fatal.

Personal de la Policía Caminera, efectivos de la Policía de Córdoba y bomberos voluntarios de Morrison acudieron a la zona para el operativo de emergencia, que consistió en la habilitación del tránsito en media calzada.

Por su parte, peritos de la Policía Científica desarrollaron análisis de rigor en el lugar, a fin de esclarecer lo ocurrido

Tragedia en la Ruta Nacional 237: una nena de 9 años murió tras el vuelco de una camioneta

Una nena de 9 años murió en el sur de Neuquén luego de que el auto en el que viajaba se despistara de la Ruta Nacional 237 y desbarrancara hasta un arroyo, donde terminó volcando.

Quien manejaba el vehículo era su padre, quien sufrió un traumatismo craneal y permanece internado por lesiones graves. Según los reportes preliminares, ambos habrían estado viajando desde Bariloche hacia el norte y las condiciones de manejo eran adversas debido a la presencia de aguanieve.

Todo ocurrió el viernes 24 de julio alrededor de las 16.30 en la Ruta Nacional 237 -corre en paralelo al límite entre Neuquén y Río Negro-, a la altura de su cruce con el arroyo Limay Chico. Estaban en territorio neuquino el padre y su hija de 9 años, a bordo de una camioneta Renault Duster color bordó, cuando despistaron de la ruta, superaron la banquina y desbarrancaron hasta caer en el arroyo.

Los primeros reportes del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) consignaron que la menor de 9 años falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

El hombre fue trasladado hasta Bariloche por lesiones graves. Este sábado, fue trasladado a la sala general y según el último parte médico, se encuentra consciente y en buen estado general. Los estudios que se le practicaron determinaron que sufrió un cefalohematoma en el cráneo y una fractura vertebral.