comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Partidazo en el Ducó: Boca y Vélez empataron 1 a 1 con goles de Ascacibar y Valdez

Pese a la infinidad de situaciones de gol, los equipos dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto no se sacaron diferencias.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los goles fueron convertidos por Ascacibar y Valdex.
Los goles fueron convertidos por Ascacibar y Valdex. Foto: Fotobaires
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Boca y Vélez empataron 1 a 1 en el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 con goles de Santiago Ascacibar y Diego Valdez respectivamente.. El partido fue de ida y vuelta con un sinfín de situaciones de gol para el equipo que dirige Arruabarrena y las contundentes respuestas del Fortín, que no se achicó, pero ninguno de los dos pudo romper la igualdad y se llevaron un punto.

Boca Juniors vs Vélez por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

94´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Boca Juniors y Vélez por Torneo Clausura 2026.

92´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Matías Pellegrini.

89´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Luca Feler fue bloqueado por Álvaro Montero.

89´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alan Velasco fue bloqueado por Rodrigo Aliendro.

88´ Fuera de juego en Boca Juniors

Posición adelantada de Sebastián Villa.

87´ Tarjeta amarilla para Vélez

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Joaquín García.

87´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

86´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Milton Giménez y el remate se va afuera.

86´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

86´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Milton Delgado y el remate se va afuera.

84´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

83´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Leandro Paredes y el remate se va afuera.

83´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Blanco.

83´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Milton Delgado fue bloqueado por Thiago Silvero.

83´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Thiago Silvero.

82´ Cambio en Vélez

Entra Álex Verón y sale Manuel Lanzini.

81´ Cambio en Vélez

Entra Luca Feler y sale Lucas Robertone.

81´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

78´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lucas Robertone fue bloqueado por Leandro Lozano.

78´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

77´ Fuera de juego en Boca Juniors

Posición adelantada de Milton Giménez.

76´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Tomás Marchiori.

76´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Alan Velasco.

74´ Fuera de juego en Boca Juniors

Posición adelantada de Leandro Paredes.

73´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

73´ Cambio en Boca Juniors

Entra Sebastián Villa y sale Leonel Flores.

73´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Tomás Marchiori.

72´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

71´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por Tomás Marchiori.

69´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

69´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Santiago Ascacíbar y el remate se va afuera.

67´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

67´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Santiago Ascacíbar y el remate se va afuera.

62´ Cambio en Boca Juniors

Entra Alan Velasco y sale Tomás Aranda.

62´ Cambio en Boca Juniors

Entra Milton Giménez y sale Miguel Ángel Merentiel.

62´ Cambio en Vélez

Entra Claudio Baeza y sale Elías Gómez.

62´ Cambio en Vélez

Entra Thiago Aguirre y sale Dilan Godoy.

59´ Tarjeta amarilla para Vélez

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Pellegrini.

59´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Manuel Lanzini.

57´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Tomás Marchiori.

57´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

55´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

55´ ¡Tiro desviado de Vélez!

Disparo de Dilan Godoy y el remate se va afuera.

55´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por Rodrigo Aliendro.

54´ Tarjeta amarilla para Vélez

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Elías Gómez.

53´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Tomás Marchiori.

53´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

48´ Fuera de juego en Vélez

Posición adelantada de Dilan Godoy.

46´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lautaro Blanco fue bloqueado por Joaquín García.

45´ Cambio en Vélez

Entra Simón Escobar y sale Diego Valdés.

45´ Cambio en Boca Juniors

Entra Marco Pellegrino y sale Ayrton Costa.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Tomás A. Ducó!

Resumen estadístico del primer tiempo.

29´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por .

47´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Tomás A. Ducó! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ Tiro en el palo de Boca Juniors

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Santiago Ascacíbar pega en el palo.

46´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Thiago Silvero.

44´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

44´ ¡Tiro desviado de Vélez!

Disparo de Dilan Godoy y el remate se va afuera.

43´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ayrton Costa.

42´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

41´ Tarjeta amarilla para Vélez

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Robertone.

40´ Tarjeta amarilla para Vélez

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Guillermo Barros Schelotto.

39´ Fuera de juego en Vélez

Posición adelantada de Dilan Godoy.

38´ Gooool de Boca Juniors

Santiago Ascacíbar marca para Boca Juniors.

38´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Tomás Marchiori.

35´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lautaro Blanco.

35´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por Rodrigo Aliendro.

33´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

33´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

32´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Aranda fue bloqueado por Tomás Marchiori.

31´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

30´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Leandro Paredes y el remate se va afuera.

18´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ayrton Costa fue bloqueado por .

27´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lautaro Blanco fue bloqueado por Thiago Silvero.

25´ Fuera de juego en Boca Juniors

Posición adelantada de Leandro Lozano.

22´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Ayrton Costa.

21´ ¡Tiro desviado de Vélez!

Disparo de Rodrigo Aliendro y el remate se va afuera.

20´ Fuera de juego en Vélez

Posición adelantada de Matías Pellegrini.

18´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Tomás Marchiori.

18´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

15´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Diego Valdés.

15´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Thiago Silvero fue bloqueado por Álvaro Montero.

15´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Diego Valdés.

14´ ¡Vélez se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Rodrigo Aliendro fue bloqueado por Leandro Paredes.

11´ Goool de Vélez

Diego Valdés anota de tiro libre para Vélez.

7´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

6´ Tiro en el palo de Boca Juniors

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Milton Delgado pega en el palo.

6´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leandro Lozano fue bloqueado por Manuel Lanzini.

4´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

4´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Milton Delgado y el remate se va afuera.

3´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Tomás A. Ducó, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Boca Juniors y Vélez por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

Formación confirmada de Boca Juniors

Titulares

  • (1) Álvaro Montero
  • (3) Lautaro Blanco
  • (32) Ayrton Costa
  • (2) Lautaro Di Lollo
  • (17) Leandro Lozano
  • (25) Santiago Ascacíbar
  • (18) Milton Delgado
  • (5) Leandro Paredes
  • (10) Tomás Aranda
  • (19) Leonel Flores
  • (16) Miguel Ángel Merentiel

Suplentes

  • (12) Leandro Brey
  • (27) Malcom Braida
  • (4) Nicolás Figal
  • (24) Dylan Gorosito
  • (26) Marco Pellegrino
  • (15) Williams Alarcón
  • (23) Camilo Rey Domenech
  • (20) Alan Velasco
  • (22) Sebastián Villa
  • (21) Kevin Zenón
  • (9) Milton Giménez
  • (11) Ángel Romero

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena

Formación confirmada de Vélez

Titulares

  • (1) Tomás Marchiori
  • (4) Joaquín García
  • (3) Elías Gómez
  • (2) Emanuel Mammana
  • (32) Thiago Silvero
  • (29) Rodrigo Aliendro
  • (22) Manuel Lanzini
  • (11) Matías Pellegrini
  • (8) Lucas Robertone
  • (10) Diego Valdés
  • (15) Dilan Godoy

Suplentes

  • (34) Álvaro Busso
  • (19) Leo Cristaldo
  • (18) Simón Escobar
  • (16) Lisandro Magallán
  • (47) Alexis Pereyra
  • (5) Claudio Baeza
  • (48) Luca Feler
  • (33) Thiago Villalba
  • (39) Thiago Aguirre
  • (30) Lautaro Piola
  • (37) Juan Policella
  • (17) Álex Verón

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Boca Juniors y Vélez?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Boca Juniors vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Boca Juniors recibe a Vélez en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Boca JuniorsVélez SarsfieldTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. River perdió contra Gimnasia en La Plata y todavía no metió goles en el Torneo Clausura

    River perdió contra Gimnasia en La Plata y todavía no metió goles en el Torneo Clausura

  2. Unión vs. Central Córdoba (SE):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Unión vs. Central Córdoba (SE): día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  3. Dep. Riestra vs. Estudiantes:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Dep. Riestra vs. Estudiantes: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  4. Defensa y Justicia 2 - 1 Newell`s:así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

    Defensa y Justicia 2 - 1 Newell`s: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse