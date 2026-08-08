Partidazo en el Ducó: Boca y Vélez empataron 1 a 1 con goles de Ascacibar y Valdez

Boca y Vélez empataron 1 a 1 en el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 con goles de Santiago Ascacibar y Diego Valdez respectivamente.. El partido fue de ida y vuelta con un sinfín de situaciones de gol para el equipo que dirige Arruabarrena y las contundentes respuestas del Fortín, que no se achicó, pero ninguno de los dos pudo romper la igualdad y se llevaron un punto.
Boca Juniors vs Vélez por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
94´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Boca Juniors y Vélez por Torneo Clausura 2026.
92´ Córner para Vélez
Ejecuta el tiro de esquina Matías Pellegrini.
89´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luca Feler fue bloqueado por Álvaro Montero.
89´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Velasco fue bloqueado por Rodrigo Aliendro.
88´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Sebastián Villa.
87´ Tarjeta amarilla para Vélez
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Joaquín García.
87´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
86´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Milton Giménez y el remate se va afuera.
86´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
86´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Milton Delgado y el remate se va afuera.
84´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
83´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Leandro Paredes y el remate se va afuera.
83´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Blanco.
83´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Milton Delgado fue bloqueado por Thiago Silvero.
83´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Thiago Silvero.
82´ Cambio en Vélez
Entra Álex Verón y sale Manuel Lanzini.
81´ Cambio en Vélez
Entra Luca Feler y sale Lucas Robertone.
81´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.
78´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Robertone fue bloqueado por Leandro Lozano.
78´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
77´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Milton Giménez.
76´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Tomás Marchiori.
76´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Alan Velasco.
74´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Leandro Paredes.
73´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.
73´ Cambio en Boca Juniors
Entra Sebastián Villa y sale Leonel Flores.
73´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Tomás Marchiori.
72´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
71´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por Tomás Marchiori.
69´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
69´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Santiago Ascacíbar y el remate se va afuera.
67´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
67´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Santiago Ascacíbar y el remate se va afuera.
62´ Cambio en Boca Juniors
Entra Alan Velasco y sale Tomás Aranda.
62´ Cambio en Boca Juniors
Entra Milton Giménez y sale Miguel Ángel Merentiel.
62´ Cambio en Vélez
Entra Claudio Baeza y sale Elías Gómez.
62´ Cambio en Vélez
Entra Thiago Aguirre y sale Dilan Godoy.
59´ Tarjeta amarilla para Vélez
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Pellegrini.
59´ Córner para Vélez
Ejecuta el tiro de esquina Manuel Lanzini.
57´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Tomás Marchiori.
57´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
55´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
55´ ¡Tiro desviado de Vélez!
Disparo de Dilan Godoy y el remate se va afuera.
55´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por Rodrigo Aliendro.
54´ Tarjeta amarilla para Vélez
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Elías Gómez.
53´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Tomás Marchiori.
53´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
48´ Fuera de juego en Vélez
Posición adelantada de Dilan Godoy.
46´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lautaro Blanco fue bloqueado por Joaquín García.
45´ Cambio en Vélez
Entra Simón Escobar y sale Diego Valdés.
45´ Cambio en Boca Juniors
Entra Marco Pellegrino y sale Ayrton Costa.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Tomás A. Ducó!
Resumen estadístico del primer tiempo.
29´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por .
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Tomás A. Ducó! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
46´ Tiro en el palo de Boca Juniors
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Santiago Ascacíbar pega en el palo.
46´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Thiago Silvero.
44´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
44´ ¡Tiro desviado de Vélez!
Disparo de Dilan Godoy y el remate se va afuera.
43´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ayrton Costa.
42´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
41´ Tarjeta amarilla para Vélez
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Robertone.
40´ Tarjeta amarilla para Vélez
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Guillermo Barros Schelotto.
39´ Fuera de juego en Vélez
Posición adelantada de Dilan Godoy.
38´ Gooool de Boca Juniors
Santiago Ascacíbar marca para Boca Juniors.
38´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leonel Flores fue bloqueado por Tomás Marchiori.
35´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lautaro Blanco.
35´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por Rodrigo Aliendro.
33´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
33´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
32´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Aranda fue bloqueado por Tomás Marchiori.
31´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
30´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Leandro Paredes y el remate se va afuera.
18´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ayrton Costa fue bloqueado por .
27´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lautaro Blanco fue bloqueado por Thiago Silvero.
25´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Leandro Lozano.
22´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Ayrton Costa.
21´ ¡Tiro desviado de Vélez!
Disparo de Rodrigo Aliendro y el remate se va afuera.
20´ Fuera de juego en Vélez
Posición adelantada de Matías Pellegrini.
18´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Tomás Marchiori.
18´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.
15´ Córner para Vélez
Ejecuta el tiro de esquina Diego Valdés.
15´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Thiago Silvero fue bloqueado por Álvaro Montero.
15´ Córner para Vélez
Ejecuta el tiro de esquina Diego Valdés.
14´ ¡Vélez se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rodrigo Aliendro fue bloqueado por Leandro Paredes.
11´ Goool de Vélez
Diego Valdés anota de tiro libre para Vélez.
7´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
6´ Tiro en el palo de Boca Juniors
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Milton Delgado pega en el palo.
6´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Lozano fue bloqueado por Manuel Lanzini.
4´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
4´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Milton Delgado y el remate se va afuera.
3´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Tomás A. Ducó, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Boca Juniors y Vélez por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
Formación confirmada de Boca Juniors
Titulares
- (1) Álvaro Montero
- (3) Lautaro Blanco
- (32) Ayrton Costa
- (2) Lautaro Di Lollo
- (17) Leandro Lozano
- (25) Santiago Ascacíbar
- (18) Milton Delgado
- (5) Leandro Paredes
- (10) Tomás Aranda
- (19) Leonel Flores
- (16) Miguel Ángel Merentiel
Suplentes
- (12) Leandro Brey
- (27) Malcom Braida
- (4) Nicolás Figal
- (24) Dylan Gorosito
- (26) Marco Pellegrino
- (15) Williams Alarcón
- (23) Camilo Rey Domenech
- (20) Alan Velasco
- (22) Sebastián Villa
- (21) Kevin Zenón
- (9) Milton Giménez
- (11) Ángel Romero
Entrenador: Rodolfo Arruabarrena
Formación confirmada de Vélez
Titulares
- (1) Tomás Marchiori
- (4) Joaquín García
- (3) Elías Gómez
- (2) Emanuel Mammana
- (32) Thiago Silvero
- (29) Rodrigo Aliendro
- (22) Manuel Lanzini
- (11) Matías Pellegrini
- (8) Lucas Robertone
- (10) Diego Valdés
- (15) Dilan Godoy
Suplentes
- (34) Álvaro Busso
- (19) Leo Cristaldo
- (18) Simón Escobar
- (16) Lisandro Magallán
- (47) Alexis Pereyra
- (5) Claudio Baeza
- (48) Luca Feler
- (33) Thiago Villalba
- (39) Thiago Aguirre
- (30) Lautaro Piola
- (37) Juan Policella
- (17) Álex Verón
Entrenador: Guillermo Barros Schelotto
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Boca Juniors y Vélez?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Boca Juniors vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Boca Juniors recibe a Vélez en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Boca Juniors vs. Vélez:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Boca Juniors y Vélez por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.