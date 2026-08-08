Partidazo en el Ducó: Boca y Vélez empataron 1 a 1 con goles de Ascacibar y Valdez

47´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Tomás A. Ducó! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ Tiro en el palo de Boca Juniors

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Santiago Ascacíbar pega en el palo.

46´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Thiago Silvero.