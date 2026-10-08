Nuevo revés judicial para Vasco da Gama en la serie ante Boca: en qué estadio se jugará la semifinal de la Copa Sudamericana

Estadio Maracaná. Foto: EFE

La Justicia de Río de Janeiro volvió a fallar en contra de las intenciones de Vasco da Gama para jugar ante Boca en el Maracaná por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pese a que la Policía Militar había recomendado el histórico estadio carioca, la Justicia señaló que el Estadio Nilton Santos de Botafogo reúne las condiciones estructurales y operativas para recibir el partido pautado para el martes 20 de octubre a las 21.30.

Estadio Nilton Santos de Botafogo Foto: X

De esta manera, se mantiene vigente la negativa para que el Gigante da Colina utilice el recinto en el que habitualmente hacen de local Flamengo y Fluminense.

Por su parte, el presidente de Vasco da Gama, Pedrinho, criticó duramente la postura inflexible de Flamengo y Fluminense al negar el uso de la cancha.

Vasco da Gama. Foto: REUTERS

El dirigente deportivo enfatizó en recientes declaraciones periodísticas que el club carioca sufrió arrinconamientos constantes en la negociación, por lo cual la resolución final quedará exclusivamente en manos de las autoridades judiciales competentes para destrabar el grave conflicto operativo.

El Nílton Santos, perteneciente al club Botafogo, aguarda como una alternativa viable para recibir el trascendental compromiso gracias a su moderna infraestructura urbana y su reconocido terreno de juego de césped sintético.

Por qué Vasco da Gama no puede jugar en su estadio frente a Boca

Vasco da Gama venía disputando en el São Januário toda la competencia internacional pero, para las semfinales, Conmebol exige que el estadio cuente con una capacidad de, al menos, 30.000 espectadores y la posibilidad de otorgarle 4.000 localidades al público visitante, requisito que no cumple la cancha del Gigante da Colina.

Estadio São Januário Foto: X

Por este motivo, debió salir a buscar un estadio en Río de Janeiro que cumpla con las solicitudes del ente madre del fútbol sudamericano.

El Maracaná lo cumple, pero el consorcio de Flamengo y Fluminense no lo quiere ceder -y la Justicia lo avala-, por lo que deberá conformarse con el Nilton Santos pese al césped sintético. Esto si no quiere mudar su localía a otra ciudad, opción prácticamente descartada teniendo en cuenta que sería perjudicial económicamente para sus hinchas.