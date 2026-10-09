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Tenía apenas 30 familias y hoy mueve millones de toneladas: el pueblito a 30 minutos de Rosario que se llenó de gente

Timbúes nació como una pequeña colonia agrícola y terminó convertido en un importante centro portuario. Su historia, sus atractivos y cómo llegar.

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Gente bailando en el pueblo Timbúes, en Santa Fe.
Timbúes está a unos 38 kilómetros de Rosario por autopista. Foto: Facebook Gobierno de Timbúes.
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A unos 30 minutos de Rosario, en la provincia de Santa Fe, se encuentra Timbúes, un pueblo que pasó de ser una pequeña colonia agrícola a integrar uno de los principales corredores exportadores de Argentina. Con 5.406 habitantes según el Censo 2022, esta localidad del departamento San Lorenzo combina más de 150 años de historia con instalaciones portuarias que movilizan millones de toneladas de productos agroindustriales.

De una colonia de 30 familias a un pueblo que transformó su historia

La historia de Timbúes comenzó en el siglo XIX, cuando era conocido como Colonia Jesús María. En 1870, sus fundadores documentaron la presencia de poco más de 30 familias argentinas y extranjeras, dedicadas principalmente a las actividades agrícolas.

Su fundación fue reconocida oficialmente el 15 de julio de 1871. Un año después, ya contaba con 180 familias y aproximadamente 950 habitantes. Por entonces, se destacaba por su producción de maíz y trigo.

Con la llegada del ferrocarril apareció el nombre Timbúes, que terminó imponiéndose y fue oficializado en 1974. Entre 2001 y 2022, su población pasó de 3.325 a 5.406 habitantes, un crecimiento del 62,6%. Se estima que el aumento en estos últimos años fue incluso mayor.

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La historia de Timbúes comenzó en el siglo XIX, cuando era conocido como Colonia Jesús María.
La historia de Timbúes comenzó en el siglo XIX, cuando era conocido como Colonia Jesús María. Foto: Timbúes Oficial.

Qué tiene Timbúes y por qué mueve millones de toneladas

Su ubicación sobre el corredor fluvial del Gran Rosario favoreció la instalación de grandes complejos dedicados al procesamiento, almacenamiento y embarque de productos agrícolas.

Allí funcionan instalaciones de empresas como Renova, Louis Dreyfus Company y COFCO International, conectadas con infraestructura vial, ferroviaria y portuaria.

Antiguo mapa de la zona de Timbúes.
Antiguo mapa de la zona de Timbúes. Foto: Timbúes Oficial.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, Renova embarcó 9,9 millones de toneladas de productos agroindustriales durante 2025, convirtiéndose en la terminal de mayor volumen del país ese año.

Qué visitar en Timbúes y cómo llegar desde Rosario

Además de su actividad industrial, el pueblo conserva atractivos relacionados con su pasado agrícola y sus tradiciones:

  • Plaza del Carmen: espacio histórico del casco urbano, cuyo origen se remonta a 1875.
  • Parroquia Nuestra Señora del Carmen: templo inaugurado en 1937.
  • Circuito Histórico: recorrido guiado por edificios, monumentos y sitios vinculados con los pueblos originarios y los inmigrantes.
  • Parque Urbano Comunal: espacio destinado a actividades recreativas y culturales.

El circuito histórico dura aproximadamente 90 minutos y requiere reserva previa. Las visitas están programadas los sábados a las 16 y los domingos a las 10 y 15.30.

Timbúes está a unos 38 kilómetros de Rosario por autopista. El viaje en auto demanda aproximadamente entre 30 y 45 minutos, dependiendo del tránsito. Su patrimonio histórico y sus espacios públicos permiten conocer el pasado de una localidad ubicada en Santa Fe.

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