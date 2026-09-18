Fue campeón con Racing, reveló su lucha contra el alcohol y contó cómo una llamada le salvó la vida

Cristaldo contó cómo una llamada le salvó la vida Foto: Instagram @churrycristaldo

Jonatan Cristaldo, exdelantero de Racing y Vélez, habló con sinceridad sobre una de las etapas más difíciles de su vida. El futbolista reconoció que durante años tuvo una relación problemática con el alcohol y relató que, en medio de una profunda crisis emocional, llegó a pensar en quitarse la vida.

El atacante explicó que una llamada de su terapeuta, recibida en un momento crítico, fue fundamental para que pudiera expresar lo que estaba sintiendo y buscar ayuda. “Mi terapeuta me salvó”, aseguró al recordar aquel episodio.

Su testimonio provocó una fuerte repercusión porque expuso una realidad que muchas veces permanece escondida detrás del éxito deportivo. Los contratos, los goles y los campeonatos no impidieron que Cristaldo atravesara un período marcado por el sufrimiento, el aislamiento y el consumo de alcohol.

Jonatan Cristaldo contó por qué comenzó a tomar alcohol

Durante una entrevista televisiva, Cristaldo explicó que no había consumido alcohol hasta los 18 años. Sin embargo, cuando comenzó a hacerlo, no buscaba disfrutar de una bebida ni acompañar una celebración: quería embriagarse para poder dormir y desconectarse de sus problemas.

El exfutbolista reconoció que muchas veces salía de noche porque no conseguía descansar cuando permanecía solo en su casa. Con el paso del tiempo, el alcohol se convirtió en una vía de escape frente a emociones y conflictos que no podía procesar.

Jonatan Cristaldo reveló su lucha contra el alcohol Foto: Instagram @churrycristaldo

Actualmente, Cristaldo afirmó que ya no consume bebidas alcohólicas. Su relato refleja que detrás de una conducta visible puede existir un dolor mucho más profundo. En su caso, el consumo estaba relacionado con la necesidad de bloquear pensamientos y encontrar algunas horas de descanso.

La crisis que atravesó mientras conducía por la Panamericana

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista ocurrió cuando Cristaldo recordó una crisis que sufrió mientras manejaba su camioneta por la Panamericana. Según relató, sentía que no podía soportar más el dolor y llegó a considerar la posibilidad de terminar con su vida.

En medio de esa situación recibió una llamada de su terapeuta. El delantero atendió mientras lloraba y logró contarle lo que estaba pensando. Para Cristaldo, aquella comunicación fue determinante: la profesional apareció cuando sentía que ya no encontraba ninguna salida.

Ese llamado le permitió frenar, hablar sobre lo que estaba atravesando y comenzar a buscar una alternativa. Su experiencia pone en evidencia la importancia del acompañamiento profesional, especialmente cuando una persona se encuentra en una situación emocional extrema.

El sueño familiar que cumplió y el vacío que apareció después

Cristaldo también compartió un aspecto poco conocido de su historia. Su principal objetivo durante la infancia no era convertirse en una figura del fútbol, sino comprar una casa para su familia.

Jonatan Cristaldo Foto: Instagram @churrycristaldo

Cuando finalmente consiguió cumplir ese sueño, sintió que había alcanzado aquello por lo que había luchado durante tantos años. Sin embargo, después de concretar esa meta, comenzó a experimentar una profunda sensación de vacío y, según su reflexión, perdió progresivamente el control.

Su testimonio muestra que el dinero y el reconocimiento profesional no siempre garantizan bienestar emocional. Incluso después de alcanzar el éxito, un deportista puede atravesar momentos de vulnerabilidad, incertidumbre y soledad.

La carrera de Jonatan Cristaldo en Racing, Vélez y el exterior

Surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, Jonatan Cristaldo construyó una extensa trayectoria como delantero. En el fútbol argentino también defendió las camisetas de Racing Club y Newell’s Old Boys, además de integrar la Selección argentina Sub-20.

Su carrera incluyó experiencias internacionales en clubes como Bolonia de Italia, Palmeiras de Brasil, Monterrey y Cruz Azul de México. A lo largo de los años consiguió títulos y convirtió goles importantes, aunque su confesión desplazó el foco de los resultados deportivos hacia una batalla personal que durante mucho tiempo permaneció en silencio.

En esta etapa de su vida, su logro más importante no está relacionado con un campeonato, sino con haber podido pedir ayuda, abandonar el consumo de alcohol y comenzar un proceso de recuperación.

El mensaje de Cristaldo sobre la importancia de pedir ayuda

La decisión de Cristaldo de hacer pública su experiencia permite visibilizar dos problemáticas delicadas: el consumo problemático de alcohol y la salud mental en el deporte.

Su historia recuerda que una persona puede atravesar una crisis grave aunque desde afuera parezca exitosa. Hablar con alguien de confianza, solicitar acompañamiento profesional y no permanecer solo durante una emergencia emocional puede resultar fundamental.

Si vos o alguien cercano atraviesa una crisis o se encuentra en riesgo inmediato, es importante comunicarse con los servicios de emergencia de su localidad o acudir a una guardia de salud.