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En la previa del partido de Boca, detuvieron a un hombre prófugo de la Justicia acusado de abuso sexual

El hecho ocurrió este jueves 23 de julio antes del partido que ganó Boca como anfitrión frente a O’Higgins por Copa Sudamericana. El detenido está acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado”.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El sujeto está acusado de abuso sexual.
El sujeto está acusado de abuso sexual. Foto: Policía de la Ciudad
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Efectivos de Policía de la Ciudad detuvieron a un hombre prófugo de la Justicia y acusado de abuso sexual agravado en el ingreso a La Bombonera antes del partido de Boca contra Club Deportivo O’Higgins en el marco de la Copa Sudamericana. Al presentar la documentación para entrar al estadio, las autoridades del Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (SISEF) notaron que el hombre tenía un pedido de captura por parte del Juzgado de Garantías 6 de la Matanza y dispusieron su inmediato arresto.

El operativo de detención en La Bombonera

El sujeto está imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” contra una persona menor de 18 años. Se supo, además, que el detenido es una persona mayor de edad con residencia en la localidad bonaerense de Ciudad Evita.

Capturan a un prófugo en La Bombonera
Los oficiales durante en el operativo en la cancha de Boca. Foto: Policía de la Ciudad

El operativo de detención en La Bombonera estuvo a cargo de agentes del Departamento Conductas Ilícitas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad. Asimismo, intervino la Unidad de Flagrancia Sur, cuya titular es María Florencia Bacciadonne.

Capturan a un prófugo en La Bombonera
El operativo en La Bombonera. Foto: Policía de la Ciudad

Desde Policía de la Ciudad también indicaron que los hinchas de Club Deportivo O’Higgins fueron controlados por las autoridades justo antes de entrar a la cancha como parte del operativo. En las imágenes del despliegue policial, se puede observar cómo los oficiales le pidieron a los espectadores mostrar sus pertenencias y documentos.

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Buscan a un ciudadano polaco acusado del femicidio de su expareja en Córdoba

Desde este miércoles 22 de julio, Jan Korzeniecki, un ciudadano polaco es intensamente buscado por las autoridades policiales de Córdoba acusado del femicidio de su expareja Luciana Ojeda (36). El hombre de 45 años mantenía una relación con la mujer desde hacía 10 meses. Se habían conocido en una plataforma en la que ella daba clases de idiomas. Tras venir dos veces al país desde Polonia, en el mes de julio, se mudó a la casa de Ojeda, ubicada en Ituzaingó al 700, en la localidad de Nueva Córdoba.

Sin embargo, el pasado miércoles 15 de julio, una llamada al 911 alertó sobre un incidente en el departamento de la joven. Al arribar al lugar, los oficiales se encontraron con Luciana Ojeda tendida en el suelo sin signos vitales.

Femicidio de Luciana: buscan a un ciudadano prófugo de la Justicia
Femicidio de Luciana: buscan a un ciudadano prófugo de la Justicia Foto: Canal 26

La investigación inició con una causa caratulada como “muerte dudosa” a un “homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género”, ya que tras obtener los resultados preliminares de la autopsia, se detectaron indicios de un crimen.

Korzeniecki pasó a ser el principal sospechoso del caso puesto que no solo en ese momento no se encontraba en la vivienda sino que, además, desde entonces permanece prófugo. Por otro lado, el hermano de la víctima aseguró que el hombre “era violento” y que incluso Luciana le dijo que había sido atacada por él semanas atrás.

Según afirmó el hermano de la mujer, Korzeniecki llegó a la casa de Ituzaingó con un martillo y empezó a romper varios objetos, entre ellos, el celular de la víctima. La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° de Córdoba.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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