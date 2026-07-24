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Confirman las fechas de la Fiesta del Queso Tandilero: entrada gratis, más de 50 variedades y shows en vivo

La ciudad de Tandil volverá a ser sede de uno de sus eventos gastronómicos más convocantes. La 7° edición de la Fiesta del Queso Tandilero reunirá a productores locales, propuestas culinarias y más de 50 variedades de quesos.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Miles de personas se reúnen en el Parque Independencia de Tandil para disfrutar de la Fiesta del Queso Tandilero, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia de Buenos Aires.
Miles de personas se reúnen en el Parque Independencia de Tandil para disfrutar de la Fiesta del Queso Tandilero, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Foto: Eco de Tandil
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La tradicional Fiesta del Queso Tandilero ya tiene fechas confirmadas para su séptima edición y promete convertir nuevamente a Tandil en la capital nacional del queso artesanal. El evento, organizado por el Cluster Quesero de Tandil junto con el Municipio de Tandil, ofrecerá tres jornadas repletas de sabores, espectáculos y propuestas para toda la familia, el 6, 7 y 8 de diciembre.

La celebración se consolidó como uno de los encuentros gastronómicos más importantes de la región, con una combinación de producción local, turismo y cultura que cada año atrae a miles de visitantes.

Cuándo y dónde se realiza la 7° edición de la Fiesta del Queso Tandilero

La séptima edición se llevará adelante entre el 6 y el 8 de diciembre en el Parque Independencia, sobre la Diagonal Illia, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad bonaerense.

Durante el evento, vecinos y turistas podrán recorrer distintos sectores dedicados a la gastronomía, la producción quesera y la promoción de productos regionales. Además, el acceso será gratuito, una característica que contribuyó al crecimiento sostenido de la fiesta en las últimas ediciones.

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Miles de personas se reúnen en el Parque Independencia de Tandil para disfrutar de la Fiesta del Queso Tandilero, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia de Buenos Aires.
Miles de personas se reúnen en el Parque Independencia de Tandil para disfrutar de la Fiesta del Queso Tandilero, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Foto: Eco de Tandil

La Carpa Quesera: el corazón del evento con catas a beneficio del Banco de Alimentos

Uno de los espacios más esperados volverá a ser la Carpa Quesera, donde especialistas, productores y maestros queseros compartirán degustaciones guiadas y experiencias sensoriales para el público.

Las tradicionales catas tendrán además un fin solidario, ya que lo recaudado estará destinado al Banco de Alimentos Tandil, institución que participa activamente del encuentro y que suma una dimensión social a la propuesta gastronómica.

Miles de personas se reúnen en el Parque Independencia de Tandil para disfrutar de la Fiesta del Queso Tandilero, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia de Buenos Aires.
Miles de personas se reúnen en el Parque Independencia de Tandil para disfrutar de la Fiesta del Queso Tandilero, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Foto: Eco de Tandil

Más de 50 variedades, charlas temáticas y patio gastronómico: cómo serán los stands

Los asistentes podrán descubrir más de 50 variedades de quesos elaborados por productores locales y regionales, desde opciones tradicionales hasta desarrollos innovadores que reflejan la evolución del sector.

A lo largo de las jornadas también habrá charlas temáticas, demostraciones culinarias, espacios para conocer los procesos de elaboración y un amplio patio gastronómico con propuestas para todos los gustos. Los stands permitirán tomar contacto directo con las empresas que integran el Cluster Quesero de Tandil, uno de los motores productivos de la ciudad.

La fiesta busca, además, poner en valor la identidad quesera tandilense, reconocida por la calidad de sus productos y por una tradición que forma parte de la historia económica y cultural del distrito.

Cronograma de shows: toda la música en vivo en el Patio de Perfume de Carnaval

La programación artística tendrá como escenario principal el Patio de Perfume de Carnaval, donde se presentarán distintos músicos y agrupaciones a lo largo de las tres jornadas.

La grilla incluirá espectáculos para públicos de todas las edades, con una oferta que combinará artistas locales y propuestas musicales de diferentes géneros. El espacio se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más concurridos del evento, sumando entretenimiento al atractivo gastronómico.

Miles de personas se reúnen en el Parque Independencia de Tandil para disfrutar de la Fiesta del Queso Tandilero, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia de Buenos Aires.
Miles de personas se reúnen en el Parque Independencia de Tandil para disfrutar de la Fiesta del Queso Tandilero, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Foto: Eco de Tandil

La gran atracción visual: la presentación de la Tabla Gigante con forma de Piedra

Entre las imágenes más esperadas de la Fiesta del Queso Tandilero volverá a destacarse la espectacular Tabla Gigante, inspirada en la emblemática Piedra Movediza, uno de los símbolos turísticos más reconocidos de la ciudad.

La estructura reúne una gran selección de quesos y productos regionales dispuestos en una puesta en escena que sorprende por sus dimensiones y que se convirtió en una de las postales más compartidas del evento.

Con gastronomía, cultura, solidaridad y producción local como ejes, la nueva edición de la Fiesta del Queso Tandilero buscará reafirmar el vínculo entre la comunidad y una de las actividades que mejor representan la identidad de Tandil, consolidando una propuesta que cada año gana más relevancia dentro del calendario turístico bonaerense.

Fiestas RegionalesQuesoTandil
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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