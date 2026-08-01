Jornada laboral de 40 horas semanales: se aprobó una reforma histórica que reducirá el horario de trabajo sin recortar salarios

Entrevista de trabajo; empleo. Foto: Unsplash.

El esquema de trabajo en el sector privado en México ingresó en una transformación estructural tras la ratificación constitucional que limita la carga horaria a un tope de 40 horas a la semana. La medida, dictaminada por el Congreso de la Unión y promulgada en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2026, busca equiparar la normativa local con las pautas laborales globales mediante un proceso gradual de cuatro años que prohíbe explícitamente cualquier tipo de recorte salarial o pérdida de beneficios previsionales.

La fiscalización del nuevo marco regulatorio quedará bajo la órbita de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México (STPS), organismo encargado de diseñar las directrices operativas y supervisar que las unidades productivas adecuen sus esquemas organizativos al cronograma obligatorio.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: EFE (Isaac Esquivel)

Jornada laboral de 40 horas semanales en México: el cronograma de aplicación

Para evitar distorsiones en la operatividad de las empresas, la retracción del tiempo de servicio no se aplicará de manera intempestiva. El plan de adecuación contempla un margen de preparación durante el corriente año y formaliza un recorte de dos horas por año a partir del próximo ejercicio:

2026: fase de diagnóstico y ajuste operativo con el tope habitual de 48 horas.

1 de enero de 2027: la carga semanal máxima disminuye a 46 horas.

1 de enero de 2028: la jornada laboral se fija en un límite de 44 horas.

1 de enero de 2029: el techo de trabajo cae a 42 horas semanales.

1 de enero de 2030: plena vigencia de la meta de 40 horas semanales.

Trabajo; empleo; oficina. Foto: Unsplash.

Además, el texto normativo blindó de forma taxativa la remuneración de la fuerza laboral: las compañías están impedidas de justificar reducciones en los haberes mensuales con motivo de la menor carga horaria.

A su vez, la legislación exige la preservación intacta de todos los derechos acumulados y suplementos legales, tales como el cómputo de antigüedad, el pago de aguinaldos, el régimen de vacaciones y los convenios colectivos preexistentes. Del mismo modo, se ratificó la obligatoriedad de otorgar, como mínimo, una jornada completa de descanso por cada seis días de actividad.