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¿Las orquídeas se riegan con agua de lluvia? La guía definitiva para aprovechar sus beneficios sin dañar la planta

El agua de la lluvia puede convertirse en una gran aliada si es usada correctamente, ya que hidrata y aporta minerales. Sin embargo, su exceso puede ser altamente contraproducente.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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¿Las orquídeas resisten la lluvia?
¿Las orquídeas resisten la lluvia? Foto: Gemini IA
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Las orquídeas son una de las plantas de interior más admiradas por la elegancia de sus flores y su cantidad infinita de especies. Sin embargo, como son algo difíciles de cuidar, necesitan algunos requerimientos para mantenerse saludables y florecer durante varios meses.

En los días de lluvia, muchas personas aprovechan para sacar sus plantas afuera y que se rieguen con las gotitas que caen del cielo. Pero ¿qué pasa en el caso de las orquídeas? ¿Pueden ser regadas con lluvia? La respuesta es sí, ya que tienen varios beneficios, pero sin embargo, también es importante saber cuándo puede convertirse en un problema.

Cómo cuidar las orquídeas en casa: cuáles son ideales para interior y el secreto para que florezcan Foto: Pinterest

La clave está en aprovechar sus ventajas sin exponer la planta a un exceso de humedad, uno de los principales enemigos de las orquídeas, ya que pueden pudrir las raíces y hasta matar la planta.

Regar las orquídeas con agua de lluvia: cuáles son sus beneficios

El agua de lluvia suele contener menos sales minerales y menos cloro que el agua corriente, por lo que resulta más parecida al agua que las orquídeas reciben en su hábitat natural.

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Además de hidratar el sustrato, la lluvia ayuda a eliminar el polvo acumulado sobre las hojas, permitiendo que la planta aproveche mejor la luz y realice la fotosíntesis de manera más eficiente. También puede aportar pequeñas cantidades de nutrientes presentes en la atmósfera, favoreciendo el crecimiento de la planta cuando se utiliza de forma equilibrada.

¿Las orquídeas resisten la lluvia? Foto: Gemini IA

Alerta orquídeas: el cuidado es fundamental para que sus raíces no se pudran

Aunque el agua de lluvia ofrece numerosos beneficios, las orquídeas no deben permanecer bajo precipitaciones intensas durante períodos prolongados. Esto se debe a que pueden correr riesgo de acumular agua en la maceta sin un buen drenaje y saturar a las raíces de humedad.

Esto genera que comiencen a deteriorarse, favoreciendo la aparición de hongos y la pudrición. Por eso, si decidís dejar la planta al aire libre durante una lluvia, es importante retirarla una vez finalizada y comprobar que el agua pueda escurrirse por completo.

Cómo cuidar las orquídeas en casa Foto: Pinterest

Cómo cuidar una orquídea durante los días de lluvia

Para que la humedad beneficie a la planta sin poner en riesgo su salud, los especialistas recomiendan seguir algunas pautas:

  • Utilizar macetas con abundantes orificios de drenaje.
  • Emplear un sustrato específico para orquídeas, elaborado con corteza de pino, carbón vegetal u otros materiales aireados.
  • Evitar que quede agua acumulada en el plato de la maceta.
  • Mantener una buena circulación de aire alrededor de la planta.
  • Reducir la frecuencia de riego si el ambiente ya es muy húmedo.

Estos cuidados ayudan a prevenir enfermedades y permiten que las raíces reciban el oxígeno que necesitan para desarrollarse correctamente.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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