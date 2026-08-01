Seguro no lo sabías: el ciclo del lavarropas que recomiendan los expertos para lavar toallas y darles una segunda vida

Toallas y sábanas. Foto: Freepik

Las toallas están constantemente en uso en el hogar, siempre que se lavan, suelen desgastarse un poquito más por su manipulación cotidiana. Sin embargo, con el paso del tiempo es común que pierdan su suavidad, se endurezcan o dejen de absorber el agua como antes. Lo que pocos saben, es que existe un modo del lavarropas especialmente diseñado para estas telas.

Además del detergente y la temperatura del agua, dicho ciclo del lavarropas cumple un papel fundamental para conservar las fibras del tejido y prolongar la vida útil de las toallas. Con algunos cuidados simples, podés mantener la tela siempre esponjosa y en buen estado por mucho más tiempo.

Cómo lavar correctamente las toallas Foto: Gemini IA

¿Cuál es el mejor ciclo del lavarropas para lavar las toallas?

Los expertos en lavandería recomiendan utilizar el programa para algodón (identificado como “Cotton” en muchos lavarropas), ya que está diseñado para prendas gruesas y resistentes como toallas, sábanas y repasadores. Este ciclo sirve para un lavado mucho más profundo y un lenguaje completo.

De esta forma, elimina los restos de suciedad, grasa corporal, residuos de jabón y detergente e incluso shampoo atrapados entre las fibras, conservando mejor su textura y su capacidad de absorción.

Cómo lavar correctamente las toallas Foto: Gemini IA

Además, la temperatura también influye en el resultado final. Las toallas blancas de algodón deben lavarse entre 40 °C y 60 °C, siempre respetando las indicaciones de la etiqueta. Por otro lado, en las toallas negras o de colores, lo ideal es utilizar agua fría o tibia para evitar que pierdan intensidad con los lavados.

Sin embargo, es necesario advertir que lavar siempre con temperaturas muy altas puede deteriorar las fibras del algodón y hacer que las toallas se vuelvan rígidas con el tiempo.

Los errores que hacen que las toallas pierdan suavidad

Sobrecargar el tambor del lavarropas.

Usar más detergente del recomendado.

Abusar del suavizante, ya que puede formar una película sobre las fibras y reducir la capacidad de absorción.

Lavar las toallas junto con prendas que tengan cierres, botones o ganchos metálicos.

Dejar las toallas húmedas dentro del lavarropas una vez terminado el ciclo.

Evitar estos errores ayuda a conservar tanto la textura como el poder de secado del tejido.

Cómo lavar correctamente las toallas Foto: Gemini IA

Además de este lavado de mantenimiento, existen algunos hábitos que pueden ayudar a conservar las toallas en mejor estado:

Evitar el exceso de detergente.

Reducir el uso frecuente de suavizantes.

No sobrecargar el lavarropas.

Sacudir las toallas antes de tenderlas.

Asegurarse de que se sequen completamente antes de guardarlas.

Con estos cuidados y un lavado ocasional solo con agua caliente, las toallas pueden recuperar parte de su suavidad y mejorar su capacidad de absorción sin necesidad de recurrir a productos adicionales.