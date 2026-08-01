Se acerca la Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina: fechas, actividades y qué hacer en San Pedro

Cuándo es la Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina en San Pedro. Foto: Fiestas Nacionales

Encontrar un lugar con paisajes campestres, gastronomía tradicional y perfecto para pasar un fin de semana puede ser una tarea compleja, sobre todo, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires cuenta con más de 1.000 parajes rurales y pequeñas localidades. Pero San Pedro combina cada uno de estos elementos e, incluso, suma uno más, la Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina.

Se trata de uno de los eventos regionales más importantes del municipio bonaerense, organizado por el gobierno local y la agrupación Mallorca, una comunidad de descendientes de inmigrantes de las islas Baleares, conformada por Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. La organización sin fines de lucro fue fundada el 1 de julio de 1966 en San Pedro.

La ensaimada mallorquina es un dulce típico de San Pedro. Foto: Fiestas Nacionales

Cuándo y dónde se realiza la 22° Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina

La edición número 22 de la Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina tendrá lugar el próximo fin de semana: sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto aprovechando el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Desde la organización del evento regional indicaron, además, que se llevará a cabo en el Paseo Municipal de San Pedro con entrada libre y gratuita.

La fiesta tiene el objetivo no solo de reunir a la colectividad mallorquina de San Pedro sino que también busca exponer las tradiciones de aquellos inmigrantes que llegaron a la Argentina a principios del siglo pasado. Este evento, en particular, enaltece a una delicia llamada ensaimada mallorquina.

Qué es la ensaimada mallorquina y cuál es su origen tradicional

Según la receta original, la ensaimada mallorquina es una torta que lleva los siguientes productos:

Harina 000

Agua

Azúcar

Huevos

Masa madre

Manteca o grasa de cerdo

Ensaimada Mallorquina tiene su origen en Mallorca, España. Foto: Fiestas Nacionales

El procedimiento de preparación también explica que una vez lista la masa es preciso dejarla descansar unos 30 minutos para luego llevarla al horno. Ahora bien, si se busca una consistencia más esponjosa, algunos cocineros prefieren dejarla más tiempo en reposo. Además, para el relleno, se les puede agregar crema pastelera o dulce de leche.

La ensaimada mallorquina, tal como su nombre lo indica, tiene su origen en Mallorca, España, hacia finales del siglo XVII y es un plato indiscutido de la repostería de esta región. Se cree que posee influencias también de la gastronomía árabe, ya que tiene cierta similitud al pan bulema.

Cronograma de actividades y propuestas para toda la familia

La Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina de San Pedro contará con propuestas diversas ideales para pasar un día en familia. Entre las actividades que se podrán disfrutar en el evento se encuentran:

Shows musicales

Feria de artesanos y productores locales

Espacio de juegos para las infancias

Puestos de comida tradicional

Asimismo, este año, los visitantes también tendrán la oportunidad de probar de “La gran ensaimada”, una versión gigante del postre.

Este año también se podrá disfrutar de "la gran ensaimada". Foto: Imagen remasterizada con IA

Cómo llegar a San Pedro desde CABA

San Pedro se encuentra a tan solo 165 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La mejor opción para ir es en automóvil tomando Autopista Panamericana (Acceso Norte) y luego la Ruta Nacional 9 hasta el ingreso a San Pedro. En total, el viaje tiene una duración de 1 hora y 45 minutos.