Amenazas a su familia y un nuevo cambio de condiciones: la nueva traba en la llegada de Ángel Correa a River

Ángel Correa en Tigres de México. Foto: NA

Cuando la novela del pase Ángel Correa a River parecía llegar a buen puerto, la situación tuvo un nuevo contratiempo y podría terminar cayéndose.

Mientras el jugador y su familia dejaron México para volver al país, se conoció que recibió amenazas que lo empujaron a dejar el país azteca.

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Posteo de la mujer de Ángel Correa sobre las amenazas recibidas en México. Foto: @sabridimarzo

La dirigencia del Millonario había alcanzado un acuerdo total con Tigres para comprar el pase del delantero, pero en las últimas horas, la situación habría vuelto a foja cero.

La operación se había pactado en 15 millones de dólares fijos, más 2 millones de dólares adicionales por objetivos, convirtiéndose en una de las incorporaciones más importantes del fútbol argentino en este mercado.

Ángel Correa junto a su familia. Foto: Instagram.

Pero, desde Núñez habrían dado un ultimátum: la oferta de este jueves sería la última y, en caso de no ser aceptada, la operación llegaría a su fin.

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El ex Atlético de Madrid “huyó” de las amenazas mientras confiaba en que, durante las olas de vuelo, se pueda cerrar la transferencia y firmar su vínculo con River hasta 2029.

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De parte de Tigre no es la primera vez que cambia las condiciones. Días atrás, cuando el acuerdo parecía encaminado, la dirigencia del club mexicano elevó nuevamente sus pretensiones y River decidió no continuar la negociación bajo esas condiciones, por lo que el pase del delantero que fue campeón del Mundo en Qatar 2022 se encontraba caído.

Nicolás Otamendi durante el Mundial 2026. Foto: REUTERS

De llegar a buen puerto la negociación, el arribo de Correa se sumará a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, las otras caras nuevas del Millonario de cara a la segunda parte del año.