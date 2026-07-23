Mientras Montiel y Otamendi, sin vacaciones, se ponen a disposición para jugar en River, Quintero pide licencia

Montiel y Otamendi, a disposición para jugar en River y Quintero pide licencia. Foto: Canal26.com

River Plate encara el inicio del segundo semestre con entredichos en el vestuario, que reflejan la profesionalidad de sus futbolistas. Por un lado, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, recién llegados del Mundial 2026 tras jugar la final con la Selección Argentina, se pusieron a disposición del entrenador Eduardo Coudet pese a que desde el club se les ofrecieron días de descanso.

Por el otro, Juan Fernando Quintero, quien quedó afuera de la Copa del Mundo en octavos de final (el 7 de julio) ante Suiza, todavía no se sumó al grupo y pidió licencia.

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Según se conoció en las últimas horas, el futbolista colombiano permanece en Miami por una situación personal y en los próximos días viajará a Medellín para continuar acompañando este proceso.

En ese contexto es que Quintero solicitó una semana más de licencia, hasta el jueves 30 de julio, pese a que se encuentra sin actividad desde principios de mes.

Juanfer Quintero en River.

Esta situación causó malestar en el mundo River: Leonardo Astrada, gloria del club, afirmó: “Juanfer dejó de ser profesional. Se tendría que haber presentado (a entrenar). A vos te corresponde presentarte y entrenar con tus compañeros. Después la salida la peleas de adentro”.

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“Hace 16, 17 días que terminó el Mundial para Juanfer. Hay jugadores como Montiel y Otamendi que recién están llegando y se ponen a disposición para jugar el fin de semana. Juanfer hace días que no está entrenando o está entrenando solo, que no es lo mismo”, sumó.

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Al aire de F90, por ESPN, Astrada afirmó que “Quintero se tendría que haber tomado la semana de vacaciones como corresponde y después volver a entrenar, ponerse a disposición”, y apuntó: “No es ‘si me necesitan que me llamen’, uno tiene que ser profesional”.

Otamendi y Montiel, del Mundial a River sin escalas

Nicolás Otamendi llegó este miércoles al predio de Ezeiza para comenzar oficialmente una nueva etapa en su carrera como futbolista de River. El defensor, de extensa trayectoria internacional y campeón del mundo con la Selección Argentina, se presentó en las instalaciones del club para ponerse a disposición del cuerpo técnico y conocer de cerca a sus nuevos compañeros.

Desde las 15:30, Otamendi realizará su primera práctica como jugador del “Millonario”, marcando así el inicio formal de su ciclo con el club de Núñez. El zaguero firmó un contrato que lo vincula con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027, una señal clara de la apuesta del club por sumar un futbolista de primer nivel para fortalecer la defensa.

Además de la llegada de Otamendi, River también contó con otra novedad importante en el entrenamiento: Gonzalo Montiel se reincorporó a los trabajos junto al plantel. El regreso del lateral derecho suma una alternativa valiosa para el equipo, especialmente por su experiencia en partidos decisivos y su identificación con el club.

De esta manera, la jornada en Ezeiza estuvo marcada por movimientos relevantes para el armado del plantel, con dos nombres de gran peso que ilusionan a los hinchas de cara a los próximos desafíos.