Día del Hincha de River: por qué se festeja cada 28 de septiembre y cuál es el vínculo con Ángel Labruna

El Día Internacional del Hincha de River recuerda el nacimiento de Ángel Labruna, máximo goleador histórico del Superclásico. Foto: NA

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Hincha de River en homenaje a Ángel Amadeo Labruna, considerado el máximo ídolo de la historia del club. Figura destacada dentro de la cancha, entrenador exitoso y símbolo indiscutido de la institución, su legado continúa vigente entre los fanáticos del “Millonario”.

Desde su creación en 2003, la fecha se convirtió en una expresión de orgullo y pertenencia para toda la comunidad riverplatense. Además, es habitual que los hinchas se saluden y compartan mensajes para desearse un feliz día.

Este lunes, como sucede todos los años, River Plate y sus simpatizantes celebran la jornada con eventos, videos, homenajes y diferentes actividades especiales.

El Día Internacional del Hincha de River recuerda el nacimiento de Ángel Labruna, máximo goleador histórico del Superclásico. Foto: NA

Ángel Labruna: quién fue y por qué River Plate celebra su cumpleaños

Ángel Amadeo Labruna fue un futbolista argentino que brilló como delantero izquierdo y que, tras su retiro, construyó una importante trayectoria como director técnico. Sus actuaciones, títulos y profundo vínculo con River lo ubicaron entre las figuras más destacadas de la historia del fútbol argentino.

Labruna defendió la camiseta del “Millonario” durante 21 años y se convirtió en el máximo goleador histórico del Superclásico, con 16 tantos frente a Boca. Como jugador de River conquistó nueve torneos locales y siete copas oficiales.

Además, disputó 515 partidos con la camiseta del club de Núñez, una cifra que lo convirtió en el segundo futbolista con más presencias en la institución. Solo fue superado por el histórico arquero Amadeo Carrizo, quien llegó a los 520 encuentros.

Día Internacional del Hincha de River. Video: X @RiverPlate

Su carrera como entrenador comenzó en Rosario Central, equipo con el que obtuvo su primer título en 1971. Posteriormente dirigió a River, Racing, Chacarita, Lanús, Platense y Talleres de Córdoba. En 1983 asumió la conducción de Argentinos Juniors, el mismo año en el que falleció.

Uno de los momentos más importantes de su carrera como director técnico llegó en 1975. Bajo su conducción, River volvió a consagrarse campeón después de 18 años sin títulos, un logro que marcó un antes y un después en la historia del club.

Cómo se creó el Día del Hincha de River

El Día Internacional del Hincha de River fue instaurado en 2003 por iniciativa de la Subcomisión del Hincha, que en aquel momento estaba presidida por Fernando Guarini. La propuesta buscaba establecer una jornada especial para celebrar la identidad y la pasión de los simpatizantes del Millonario.

La fecha elegida fue el 28 de septiembre, día del nacimiento de Ángel Labruna en 1918. De esta manera, el festejo quedó directamente vinculado con quien es reconocido como uno de los mayores emblemas de River.

La Comisión Directiva aprobó la iniciativa por unanimidad. Desde entonces, el club y sus hinchas celebran la fecha en diferentes lugares del mundo mediante homenajes, reuniones y publicaciones que mantienen viva la memoria de Labruna y refuerzan el sentido de pertenencia riverplatense.