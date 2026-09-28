comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Día del Hincha de River: por qué se festeja cada 28 de septiembre y cuál es el vínculo con Ángel Labruna

Los hinchas de River están de festejo este 28 de septiembre por una fecha dedicada a Ángel Labruna. La historia detrás de la celebración y el legado que convirtió al ídolo en un símbolo eterno.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Día Internacional del Hincha de River recuerda el nacimiento de Ángel Labruna, máximo goleador histórico del Superclásico.
El Día Internacional del Hincha de River recuerda el nacimiento de Ángel Labruna, máximo goleador histórico del Superclásico. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Hincha de River en homenaje a Ángel Amadeo Labruna, considerado el máximo ídolo de la historia del club. Figura destacada dentro de la cancha, entrenador exitoso y símbolo indiscutido de la institución, su legado continúa vigente entre los fanáticos del “Millonario”.

Desde su creación en 2003, la fecha se convirtió en una expresión de orgullo y pertenencia para toda la comunidad riverplatense. Además, es habitual que los hinchas se saluden y compartan mensajes para desearse un feliz día.

Este lunes, como sucede todos los años, River Plate y sus simpatizantes celebran la jornada con eventos, videos, homenajes y diferentes actividades especiales.

Hinchada de River en el Monumental.
El Día Internacional del Hincha de River recuerda el nacimiento de Ángel Labruna, máximo goleador histórico del Superclásico. Foto: NA

Ángel Labruna: quién fue y por qué River Plate celebra su cumpleaños

Ángel Amadeo Labruna fue un futbolista argentino que brilló como delantero izquierdo y que, tras su retiro, construyó una importante trayectoria como director técnico. Sus actuaciones, títulos y profundo vínculo con River lo ubicaron entre las figuras más destacadas de la historia del fútbol argentino.

Contenido Recomendado

Día del hincha de River:el emotivo video que compartió el club con las frases más emblemáticas de Ángel Labruna

Día del hincha de River: el emotivo video que compartió el club con las frases más emblemáticas de Ángel Labruna

Detuvieron al exjugador de River Ezequiel Cirigliano:qué pasó y de qué lo acusan

Detuvieron al exjugador de River Ezequiel Cirigliano: qué pasó y de qué lo acusan

Labruna defendió la camiseta del “Millonario” durante 21 años y se convirtió en el máximo goleador histórico del Superclásico, con 16 tantos frente a Boca. Como jugador de River conquistó nueve torneos locales y siete copas oficiales.

Además, disputó 515 partidos con la camiseta del club de Núñez, una cifra que lo convirtió en el segundo futbolista con más presencias en la institución. Solo fue superado por el histórico arquero Amadeo Carrizo, quien llegó a los 520 encuentros.

Día Internacional del Hincha de River. Video: X @RiverPlate

Su carrera como entrenador comenzó en Rosario Central, equipo con el que obtuvo su primer título en 1971. Posteriormente dirigió a River, Racing, Chacarita, Lanús, Platense y Talleres de Córdoba. En 1983 asumió la conducción de Argentinos Juniors, el mismo año en el que falleció.

Uno de los momentos más importantes de su carrera como director técnico llegó en 1975. Bajo su conducción, River volvió a consagrarse campeón después de 18 años sin títulos, un logro que marcó un antes y un después en la historia del club.

Cómo se creó el Día del Hincha de River

El Día Internacional del Hincha de River fue instaurado en 2003 por iniciativa de la Subcomisión del Hincha, que en aquel momento estaba presidida por Fernando Guarini. La propuesta buscaba establecer una jornada especial para celebrar la identidad y la pasión de los simpatizantes del Millonario.

La fecha elegida fue el 28 de septiembre, día del nacimiento de Ángel Labruna en 1918. De esta manera, el festejo quedó directamente vinculado con quien es reconocido como uno de los mayores emblemas de River.

La Comisión Directiva aprobó la iniciativa por unanimidad. Desde entonces, el club y sus hinchas celebran la fecha en diferentes lugares del mundo mediante homenajes, reuniones y publicaciones que mantienen viva la memoria de Labruna y refuerzan el sentido de pertenencia riverplatense.

River PlateHinchas
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Confirman horarios para la despedida de Messi:fecha y rival del histórico amistoso con la Selección Argentina

    Confirman horarios para la despedida de Messi: fecha y rival del histórico amistoso con la Selección Argentina

  2. Los mejores memes de Boca-Racing:Enner Valencia fue el héroe de una remontada inolvidable en la Copa Argentina

    Los mejores memes de Boca-Racing: Enner Valencia fue el héroe de una remontada inolvidable en la Copa Argentina

  3. Escandalosa final entre Rosario Central y Estudiantes:“La impunidad que manejan para robarte es increíble”

    Escandalosa final entre Rosario Central y Estudiantes: “La impunidad que manejan para robarte es increíble”

  4. Con un hat-trick de Enner Valencia, Boca se lo dio vuelta a Racing y avanzó a la semifinal de la Copa Argentina

    Con un hat-trick de Enner Valencia, Boca se lo dio vuelta a Racing y avanzó a la semifinal de la Copa Argentina

  5. Franco Colapinto debió abandonar tras chocar a Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán:George Russell se quedó con la carrera

    Franco Colapinto debió abandonar tras chocar a Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán: George Russell se quedó con la carrera
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

El Gobierno prorrogó la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049

Milei negó que haya una recesión, relativizó la suba de la desocupación y afirmó haber enfrentado “7 intentos de golpe de Estado” durante su gestión

Giro en la causa $LIBRA:la Justicia tomó una decisión sobre las declaraciones de Nadia Beller, expareja de Cerimedo

Economía

En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

ANSES cambia el calendario en octubre 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

Internacionales

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos:una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos: una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía

Así es Benín, el rival de Argentina para la despedida de Messi:15 millones de habitantes, 55 lenguas y un particular vínculo con el vudú

Malvinas, polémica diplomática:un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Colombia atraviesa una ola de violencia sin precedentes:“Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”