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Boca - River: confirmaron el horario del Superclásico que puede definir el Clausura y la clasificación a la Libertadores 2027

El encuentro de la fecha 15 aparece marcado en rojo para ambos equipos, que afrontarán la recta final de la temporada con objetivos trascendentales en juego. El atractivo de esta edición estará centrado en el debut de varias figuras por el lado de ambos equipos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La Liga Profesional confirmó el horario del Superclásico que puede definir el Clausura.
La Liga Profesional confirmó el horario del Superclásico que puede definir el Clausura. Foto: REUTERS
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La cuenta regresiva para una nueva edición del partido más esperado del fútbol argentino ya tiene fecha y horario definidos. La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó la programación del Torneo Clausura 2026 hasta la fecha 15 y oficializó que el próximo Superclásico entre Boca Juniors y River Plate se disputará el domingo 1 de noviembre a las 15:00 (hora argentina) en La Bombonera.

El encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada aparece marcado en rojo para ambos equipos, que afrontarán la recta final de la temporada con objetivos trascendentales en juego. Más allá del orgullo y la histórica rivalidad, el choque podría tener una incidencia determinante tanto en la lucha por el título del Torneo Clausura como en la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, una disputa que ya tuvo capítulos decisivos durante la temporada 2025.

Superclásico con impacto doble: título y Copa Libertadores en juego

La organización también dio a conocer el cronograma de la fecha 14, que servirá como antesala del gran duelo. Boca visitará a Independiente el domingo 25 de octubre desde las 17:00 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, mientras que River recibirá a Racing ese mismo día a las 19:15 en el Monumental.

El Superclásico entre Boca y River se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15:00 en La Bombonera. Foto: REUTERS

De esta manera, tanto el “Xeneize” como el “Millonario” llegarán al Superclásico con una semana completa de recuperación y preparación, un detalle que garantiza igualdad de condiciones desde el aspecto físico y logístico. Sin embargo, el calendario no será idéntico para ambos.

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El conjunto de La Ribera tendrá además un desafío internacional de máxima exigencia, ya que afrontará la serie de semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama (Brasil), un compromiso que podría sumar desgaste en un tramo decisivo de la temporada.

La expectativa es máxima debido a que el clásico llega en una instancia clave del campeonato. Con la tabla anual al rojo vivo y los boletos para la Libertadores en disputa, el resultado podría tener consecuencias directas en las aspiraciones de ambos gigantes del fútbol argentino.

Nuevas figuras y entrenadores: así llegan Boca y River al clásico más esperado

La última vez que Boca y River se enfrentaron fue el pasado 19 de abril, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Aquella tarde en el Monumental terminó con festejo azul y oro gracias a un triunfo por 1 a 0, definido por un penal convertido por Leandro Paredes. Ese resultado quedó grabado como uno de los grandes golpes de Boca en el semestre y todavía sigue fresco en la memoria de los hinchas.

El último Superclásico terminó con victoria de Boca 1 a 0 gracias a un penal de Leandro Paredes. Foto: REUTERS

Desde entonces, ambos clubes atravesaron importantes transformaciones. En los bancos de suplentes hubo cambios significativos: Claudio Úbeda y Eduardo Coudet dejaron sus respectivos cargos, mientras que Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio asumieron la conducción de Boca y River para encarar nuevos proyectos deportivos.

Además, el Superclásico de noviembre tendrá un atractivo adicional: será el estreno absoluto en este tipo de partidos para varias figuras de renombre que desembarcaron recientemente en el fútbol argentino. Nombres como Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa, Leonel Flores y Leandro Lozano podrían vivir por primera vez la experiencia de disputar el encuentro más trascendente del país.

Así, con un estadio colmado, la presión propia de una definición de campeonato y el valor agregado de los boletos internacionales en juego, el Superclásico del 1 de noviembre promete ser mucho más que un partido. Boca y River volverán a cruzarse en un escenario donde cada detalle puede marcar el rumbo del cierre de la temporada y donde, una vez más, el fútbol argentino concentrará la atención de todo el continente.

SuperclásicoBoca JuniorsRiver PlateFútbol Argentino
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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