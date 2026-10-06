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Último tango de Lionel Messi en la Selección: los regalos de River para el capitán argentino en el Monumental

El Millonario le entregó a la Pulga tres distinciones en su última vez en el estadio donde más jugó en la Argentina. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Regalos de River a Lionel Messi.
Regalos de River a Lionel Messi. Foto: @RiverPlate
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En una jornada emotiva e histórica, River le entregó dos reconocimientos a Lionel Messi en su último partido con la Selección argentina en el estadio Monumental.

En el vestuario, al llegar para el choque con Benín, el capitán argentino recibió de manos del presidente millonario, Stefano Di Carlo, tres presentes en agradecimiento por su gran carrera con los colores albicelestes.

Regalos de River a Lionel Messi.
Regalos de River a Lionel Messi. Foto: @RiverPlate

El rosarino recibió la camiseta con la Banda con el 10 y su nombre en la espalda, una placa conmemorativa y el carnet de socio honorario de River.

Desde las redes oficiales del club, le dedicaron un mensaje al mejor futbolista de la historia: “En un día histórico y acompañado por el Presidente Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol, Capitán!”

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El estadio donde más jugó en el país

El estadio Monumental es el recinto donde Lionel Messi jugó más partidos en la Argentina.

En total, fueron 29 partidos, entre encuentros oficiales por Eliminatorias y amistosos, con 23 victorias, 6 empates y ninguna derrota.

El primer gol de Messi en el Monumental. Foto: Archivo.

El estadio de Núñez puede presumir que nunca vio a perder al mejor jugador de la historia en su verde césped. Una defiinición que pocos estadios pueden asegurar.

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Matias Greisert

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