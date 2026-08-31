¿Deben volver los hinchas visitantes?: la recaudación récord de Banfield ante River que reabre el debate

River llevó público visitante a la cancha de Banfield. Foto: X @RiverPlate

El regreso parcial de los hinchas visitantes volvió a dejar una imagen que durante años estuvo ausente en buena parte del fútbol argentino: dos tribunas identificadas con camisetas diferentes dentro de un mismo estadio. Pero el partido entre Banfield y River también mostró otra dimensión del debate, vinculada con el impacto económico que esta modalidad puede generar para los clubes locales.

El “Taladro” puso a disposición de los simpatizantes del “Millonario” unas 7.000 entradas, que se vendieron a $110.000 cada una. La expectativa fue inmediata y el público visitante agotó las localidades, lo que representó una recaudación bruta de $770 millones. Convertida a dólares según la referencia utilizada en las publicaciones que difundieron el dato, la cifra quedó cerca de los US$500.000.

La comparación generó todavía más repercusión: ese monto equivale al incentivo económico que Belgrano recibió de la Conmebol y la AFA por consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026. El club cordobés obtuvo US$500.000 por alcanzar el título, además de otros ingresos asociados con la final y la clasificación a futuras competencias.

El Millonario ganó en el debut de Ponzio como entrenador del primer equipo luego de la salida del "Chacho" Coudet. Foto: @RiverPlate

Banfield recaudó en un partido lo mismo que Belgrano por ser campeón

El paralelismo deja expuesta la enorme oportunidad comercial que representa recibir a clubes con gran convocatoria. Sin necesidad de disputar una final ni levantar un trofeo, Banfield consiguió en un solo encuentro una entrada extraordinaria de dinero gracias al sector asignado a los visitantes.

Sin embargo, la cifra corresponde a la facturación bruta, no a una ganancia neta. Del total deben descontarse gastos relacionados con el operativo policial, la organización del partido, el personal adicional y el servicio de la plataforma utilizada para comercializar las localidades. La ticketera, por ejemplo, percibía un cargo de servicio del 10% sobre la operación.

El presidente de Banfield, Matías Mariotto, había explicado que el club definió el valor de los tickets porque debía afrontar los costos de seguridad y otras obligaciones. También reconoció que se trataba de un precio elevado, pero consideró que existía una demanda de hinchas de River que habitualmente no consigue ingresar al Monumental.

Una oportunidad económica para los clubes

El caso fortalece el argumento de quienes consideran que el regreso de los visitantes puede convertirse en una fuente de ingresos importante. Para las instituciones con dificultades financieras, habilitar un sector para los simpatizantes rivales permite aprovechar localidades que, en determinados partidos, podrían permanecer vacías.

La dirigencia de Banfield había adelantado que parte de lo recaudado sería utilizada para regularizar salarios y compromisos pendientes con empleados. En ese sentido, recibir visitantes puede ofrecer un alivio económico inmediato y generar recursos que exceden ampliamente la recaudación habitual de algunos encuentros.

También existe un beneficio para el espectáculo. Las tribunas con ambas parcialidades recuperan parte del color tradicional del fútbol argentino y permiten que los hinchas acompañen a sus equipos fuera de casa. River no llevaba público propio al Florencio Sola desde febrero de 2019, lo que explica parte de la expectativa que generó la venta.

Seguridad, organización y responsabilidad

El aspecto económico no puede analizarse por separado de la seguridad. Cada partido con dos parcialidades exige planificación, controles de ingreso, sectores correctamente delimitados y operativos de desconcentración. La autorización para el encuentro entre Banfield y River fue otorgada por la Aprevide, responsable de prevenir la violencia deportiva en la provincia de Buenos Aires.

La venta total de las entradas demuestra que existe demanda. La recaudación obtenida prueba que también hay un incentivo considerable para los clubes. La pregunta ya no parece ser únicamente si deben volver los hinchas visitantes, sino bajo qué condiciones, con qué precios y mediante qué mecanismos de seguridad.

El caso Banfield-River ofrece un argumento concreto a favor del regreso: 7.000 entradas agotadas y una facturación comparable con el premio económico de un campeón. Pero para que el modelo se sostenga, deberá combinar ingresos, acceso popular y organización. De lo contrario, la recuperación de las dos hinchadas podría convertirse simplemente en otro negocio costoso dentro del fútbol argentino.