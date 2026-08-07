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Marcelo Porcel irá a juicio oral por presunto abuso sexual de menores

El empresario de 51 años había pedido la nulidad de las declaraciones de las víctimas y además acceder a un juicio por jurados. Ambas solicitudes fueron rechazadas por el juez Carlos Bruniard.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Marcelo Porcel irá a juicio oral.
Marcelo Porcel irá a juicio oral. Foto: Captura
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El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) resolvió elevar a juicio oral la causa contra Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso sexual de menores haciendo lugar al requerimiento de la querella y del fiscal del caso, Pablo Turano. Asimismo, el juez Carlos Bruniard confirmó este viernes que se lo juzgará por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil”.

De esta manera, el magistrado rechazó oficialmente el pedido del acusado de acceder a juicio por jurados. Antes, la defensa de Porcel había pedido el sobreseimiento de la causa y la nulidad de las declaraciones de las víctimas. Por supuesto, todo fue descartado por las autoridades judiciales.

El empresario de 51 años vinculado a la producción agropecuaria y a la industria inmobiliaria está imputado en al menos 10 hechos de abuso sexual contra compañeros de escuela de su hijo menor de edad.

Marcelo Porcel
Se lo juzgará por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil". Foto: Redes Sociales

Tras conocer la noticia, la querella, que representa legalmente a las víctimas, anticipó que solicitarán una pena de 15 de años de prisión. Lo que resta saber es qué Tribunal Oral en lo Criminal tomará el caso. Será sorteado en las próximas semanas.

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Cuál es la situación actual de Marcelo Porcel acusado de abuso sexual contra menores

Desde el mes de julio, el empresario se encuentra con una tobillera electrónica. Además, por disposición judicial no puede salir del país y tiene prohibido acercarse a las víctimas y a sus familias que cuentan, a su vez, con botones antipánico entregados por oficiales de Policía de la Ciudad. Porcel también debe cumplir restricciones de permanencia en su domicilio.

A finales de mayo, Porcel había sido visto en la Basílica de Luján sin la tobillera electrónica lo que generó la indignación de las familias de las víctimas, ya que días antes la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional había confirmado la colocación del dispositivo de monitoreo.

Debió haber sido, como máximo, el viernes 29 de mayo. Es inadmisible. Ya es el sexto día sin tobillera”, había expresado Pablo Hawlena Gianotti, abogado de las víctimas.

Las denuncias de abuso sexual contra Marcelo Porcel

Las primeras denuncias contra el empresario Marcelo Porcel datan de los años 2022 y 2023. Las víctimas son menores de entre 11 y 15 años y compañeros de su hijo en el Colegio Palermo Chico. Sus declaraciones fueron realizadas en Cámara Gesell.

Marcelo Porcel fue acusado de abuso sexual
Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023. Foto: Redes Sociales

En sus testimonios, manifestaron que los hechos de abuso sexual habían ocurrido en diferentes lugares pertenecientes a Porcel: un departamento ubicado en Puerto Madero, su casa en el barrio porteño de Palermo y sus oficinas de trabajo.

En la investigación, se sostiene que el hombre llevaba a los menores a estos lugares para suministrarles alcohol y someterlos a situaciones de índole sexual.

Para la Fiscalía, los testimonios de las víctimas demostraron una coherencia lógica e interna con una estructura clara. Además, las autoridades también señalaron que los menores presentaban signos de malestar compatibles con situaciones de abuso sexual.

Abuso sexualJuicioCausas judiciales
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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