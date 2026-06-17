Portugal vs. RD Congo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Portugal vs RD Congo por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Houston, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Portugal y RD Congo por el Mundial 2026 será arbitrado por Abdulrahman Al Jassim.
Formación confirmada de Portugal
Titulares
- (1) Diogo Costa
- (20) João Cancelo
- (4) Tomás Araújo
- (13) Renato Veiga
- (25) Nuno Mendes
- (8) Bruno Fernandes
- (10) Bernardo Silva
- (15) João Neves
- (18) Pedro Neto
- (23) Vitinha
- (7) Cristiano Ronaldo
Suplentes
- (22) Rui Silva
- (12) José Sá
- (2) Nélson Semedo
- (5) Diogo Dalot
- (14) Gonçalo Inácio
- (3) Rúben Dias
- (24) Samu Costa
- (21) Rúben Neves
- (6) Matheus Nunes
- (17) Rafael Leão
- (26) Francisco Conceição
- (19) Gonçalo Guedes
- (16) Francisco Trincão
- (9) Gonçalo Ramos
- (11) João Félix
Entrenador: Roberto Martínez
Formación confirmada de RD Congo
Titulares
- (1) Lionel Mpasi
- (3) Steve Kapuadi
- (26) Arthur Masuaku
- (22) Chancel Mbemba
- (4) Axel Tuanzebe
- (2) Aaron Wan-Bissaka
- (25) Edo Kayembe
- (8) Samuel Moutoussamy
- (6) Ngalayel Mukau
- (17) Cédric Bakambu
- (20) Yoane Wissa
Suplentes
- (21) Matthieu Epolo
- (16) Timothy Fayulu
- (5) Dylan Batubinsika
- (24) Gédéon Kalulu
- (12) Joris Kayembe
- (10) Théo Bongonda
- (7) Nathanaël Mbuku
- (18) Charles Pickel
- (14) Noah Sadiki
- (15) Aaron Tshibola
- (23) Simon Banza
- (9) Brian Cipenga
- (19) Fiston Mayele
- (13) Meschack Elia
- (11) Gaël Kakuta
Entrenador: Sebastien Desabre
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Portugal y RD Congo?
Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Portugal recibe a RD Congo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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