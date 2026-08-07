El pueblo bonaerense que celebra el Festival de la Trufa este fin de semana: grilla, horarios y cómo llegar desde CABA

Trufas negras. Foto: X

A unos 330 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Chillar se prepara para recibir visitantes de distintos puntos de la provincia. En el marco de su segunda edición, la celebración busca posicionar a la localidad como uno de los referentes de la producción trufera argentina.

Impulsado por la Municipalidad de Azul, el evento pondrá el foco en la producción de trufa negra, un hongo de alto valor gastronómico conocido también como el “Diamante Negro”. Durante toda la jornada habrá recorridos productivos, clases de cocina, propuestas gastronómicas, espectáculos musicales y actividades recreativas destinadas a grandes y chicos.

Además de promover el turismo y la gastronomía local, el encuentro busca acercar al público el mundo de la truficultura y visibilizar el crecimiento que esta actividad viene registrando en el centro de la provincia de Buenos Aires. Uno de los principales atractivos será la posibilidad de visitar la Trufera La Esperanza y conocer de cerca cómo se produce y cosecha este producto premium.

Qué es el Festival de la Trufa de Chillar

El Festival de la Trufa 2026 celebra el cierre de la temporada de cosecha y propone una experiencia integral alrededor de uno de los productos más valorados de la alta cocina. Productores, cocineros, emprendedores y visitantes compartirán una jornada dedicada a difundir el potencial gastronómico, cultural y económico de la actividad trufera.

La trufa negra producida en Chillar se ha convertido en uno de los productos gourmet más valorados de la provincia de Buenos Aires Foto: Turismo Azul

La iniciativa nació con el objetivo de fortalecer la economía regional a través del turismo gastronómico y generar espacios de encuentro entre especialistas del sector y el público general. En este contexto, Chillar se consolida como uno de los principales destinos vinculados a la producción de trufas negras en la provincia.

Cronograma completo del Festival de la Trufa 2026

11:00 | Visita guiada a Trufera La Esperanza:

Recorrido por el establecimiento.

Explicación sobre producción y cosecha de trufas negras.

Cupos limitados.

Reservas al 11-51450906.

12:30 | Peña trufera en el Salón Ateneo:

Masterclass de cocina con los chefs Ariel Gallicchio y Luis Maldonado.

Charla sobre truficultura.

Menú especial con risotto trufado y espuma de trufa.

Espectáculos artísticos.

13:00 | Apertura de actividades en Plaza San Martín

Patio gastronómico trufero.

Food trucks.

Stands institucionales.

Paseo de emprendedores y artesanos.

Parque de juegos.

14:00 | Música en vivo

15:00 | Acto central

Bendición de las trufas cosechadas.

Reconocimiento a productores.

Demostración de perros cosechadores de trufas.

15:30 | Presentación de Joaquín Bordón

16:00 | Juego familiar “La búsqueda del diamante negro”

16:30 | Show de Ay Amor

Por qué la trufa negra es considerada el “diamante negro” de la gastronomía

La trufa negra figura entre los ingredientes más codiciados por restaurantes y chefs de todo el mundo. Su aroma intenso, su escasez y las complejas condiciones necesarias para su cultivo la convierten en un producto gourmet de altísimo valor comercial.

La trufa negra producida en Chillar se ha convertido en uno de los productos gourmet más valorados de la provincia de Buenos Aires Foto: Turismo Azul

Este hongo crece bajo tierra asociado a las raíces de determinados árboles y requiere años de desarrollo antes de alcanzar la madurez. Además, su búsqueda suele realizarse con perros especialmente entrenados, capaces de detectar su presencia gracias a su característico aroma.

Por estas razones, la trufa negra es conocida internacionalmente como el “Diamante Negro”, una denominación que refleja tanto su exclusividad como su prestigio dentro de la gastronomía de alta gama.

Música en vivo y espectáculos familiares para disfrutar el fin de semana

Además de las actividades vinculadas a la producción trufera, el festival contará con propuestas recreativas para toda la familia. La Plaza San Martín será el principal punto de encuentro durante la tarde, con música en vivo, espacios gastronómicos y actividades para niños.

Entre los espectáculos destacados se encuentran la presentación del folclorista Joaquín Bordón y el cierre musical a cargo de Ay Amor, banda de cumbia romántica que pondrá el broche final a la celebración.

También se realizará el juego participativo “La búsqueda del diamante negro”, inspirado en el producto estrella del evento y pensado para que grandes y chicos conozcan más sobre el universo de las trufas de una forma entretenida.

Trufas negras. Foto: X

Cómo llegar a Chillar desde CABA

La localidad de Chillar se encuentra en el Partido de Azul, sobre la Ruta Nacional 3, uno de los corredores viales más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo consiste en tomar la Autopista Riccheri, continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego incorporarse a la Ruta Nacional 3 en dirección sur hasta llegar a destino.

Ubicada a unos 330 kilómetros de CABA y a aproximadamente 60 kilómetros de la ciudad de Azul, Chillar aparece como una alternativa ideal para una escapada de fin de semana que combine gastronomía, turismo rural y actividades al aire libre.