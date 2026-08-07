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Axel Kicillof participó de la peregrinación por San Cayetano: “Vinimos a acompañar a un pueblo que está sufriendo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se sumó a la movilización que partió desde el santuario de Liniers hacia Plaza de Mayo. En ese marco, cuestionó la situación económica, denunció que las familias se endeudan para pagar alquileres y alimentos y condenó el accionar policial registrado en las inmediaciones del Congreso tras la media sanción a la Ley de Inviolabilidad Privada.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó de la peregrinación por el Día de San Cayetano.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó de la peregrinación por el Día de San Cayetano. Foto: Captura de pantalla
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En el marco del Día de San Cayetano, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este viernes 7 de agosto de la peregrinación que se llevó a cabo desde el Santuario de San Cayetano en Liniers hasta la Plaza de Mayo. “En una jornada tan importante, vinimos esta mañana a acompañar a un pueblo que está sufriendo y que tiene muchas dificultades para afrontar su día a día”, expresó el mandatario.

Kicillof realizó críticas hacia los planteos del gobierno de Milei respecto al endeudamiento de los hogares. “Son millones las familias que han tenido que endeudarse para pagar cuestiones básicas como los alimentos o el alquiler: está claro que no lo hicieron porque sean irresponsables, como dicen los funcionarios del Gobierno nacional, sino porque los salarios no alcanzan”, expresó.

El gobernador bonaerense estuvo en la peregrinación que se llevó a cabo desde el Santuario de San Cayetano hasta la Plaza de Mayo.

En otro tramo de sus declaraciones, el Gobernador vinculó la jornada de protesta con los episodios ocurridos en la jornada previa en las inmediaciones del Congreso antes de la media sanción a la Ley de Inviolabilidad Privada. “Estamos frente a un Gobierno que no solo no escucha, sino que, como se vio ayer en el Congreso, además reprime a quienes se expresan pacíficamente”, sostuvo.

Para finalizar, Kicillof ratificó su rechazo al rumbo fijado por la Casa Rosada y envió un mensaje sobre el clima social. “Queda claro que este no es el camino que necesita la Argentina: no van a poder rematar nuestro país porque hay un pueblo que está dispuesto a defender nuestra soberanía”, concluyó.

Axel KicillofSan Cayetano
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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