comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cautiva: el histórico colegio de San Miguel donde se filmó la serie y su sorpresivo vínculo con el papa Francisco

El perturbador convento de Cautiva esconde una historia inesperada: parte de la serie fue filmada en el Colegio Máximo de San Miguel, estrechamente ligado al papa Francisco.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El perturbador convento de Cautiva esconde una historia inesperada
El perturbador convento de Cautiva esconde una historia inesperada Foto: Instagram @caic.argentina
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La ficción protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega utilizó como escenario un emblemático edificio religioso del conurbano bonaerense. Sus pasillos, habitaciones y jardines ayudaron a recrear el inquietante convento de la historia.

Los muros que aparecen en Cautiva no pertenecen al verdadero convento de Nogoyá donde sucedió el caso que inspiró la producción. Una parte importante de la miniserie fue filmada en el Colegio Máximo de San José, actualmente conocido como Centro Loyola, ubicado en la localidad bonaerense de San Miguel.

El establecimiento resultó ideal para construir el universo cerrado y silencioso que atraviesa la ficción. Sus extensos corredores, numerosos dormitorios, patios y amplios espacios verdes aportaron una atmósfera de aislamiento difícil de recrear por completo dentro de un estudio.

Sin embargo, la locación es mucho más que un simple escenario. El Colegio Máximo de San Miguel posee casi un siglo de historia vinculada con la educación, la formación de los jesuitas y la Compañía de Jesús. Además, estuvo relacionado con una etapa decisiva en la vida de Jorge Mario Bergoglio, mucho antes de convertirse en el papa Francisco.

Contenido Recomendado

Llegó al streaming una sorprendente historia real argentina de opresión en un convento de monjas

Llegó al streaming una sorprendente historia real argentina de opresión en un convento de monjas

Tiene solo 8 episodios, la protagoniza una actriz de The White Lotus y es una de las mejores series de fantasía para ver en el sofá

Tiene solo 8 episodios, la protagoniza una actriz de The White Lotus y es una de las mejores series de fantasía para ver en el sofá

El Colegio Máximo de San Miguel, el histórico escenario de Cautiva

La Compañía de Jesús se instaló en San Miguel en 1930 y comenzó a construir el Colegio Máximo de San José. El establecimiento fue concebido como un espacio dedicado a la etapa superior de la formación de los jesuitas.

Cautiva, serie
El histórico colegio de San Miguel Foto: Instagram @cuandoenfoco

En 1932 se crearon allí las facultades de Filosofía y Teología, habilitadas para otorgar títulos eclesiásticos. La palabra “Máximo” no hacía referencia a las dimensiones del complejo, sino al nivel más elevado de los estudios religiosos.

Durante décadas, el lugar recibió estudiantes de la Argentina y otros países de América Latina. Esa historia todavía puede advertirse en su arquitectura, marcada por largos pasillos, habitaciones austeras, salones amplios y sectores rodeados de vegetación.

Estas características fueron aprovechadas durante el rodaje de Cautiva. Frente a las cámaras, los ambientes del colegio ayudaron a representar el convento al que ingresa Clara, una joven de 18 años que cree haber encontrado su vocación religiosa, pero termina atrapada bajo un régimen de violencia, control y sometimiento.

El complejo está ubicado sobre la avenida Ricardo Balbín al 3200 y cuenta con más de cien habitaciones. La iluminación, el montaje y el trabajo de arte permitieron transformar sus espacios para transmitir silencio, encierro e incertidumbre.

El vínculo del Colegio Máximo con el papa Francisco

Mucho antes de convertirse en locación de Cautiva, el Colegio Máximo ocupó un lugar central en la trayectoria de Jorge Mario Bergoglio. El futuro papa Francisco desarrolló allí tareas académicas, religiosas y pastorales, y llegó a desempeñarse como rector durante seis años.

Cautiva, serie
Cautiva se filmó en el histórico Colegio Máximo de San Miguel Foto: Instagram @cuandoenfoco

El establecimiento funcionó como Colegio Máximo en San Miguel hasta 2017, cuando sus facultades eclesiásticas y su biblioteca fueron trasladadas a Córdoba. Actualmente, sus instalaciones albergan el Centro Loyola, dedicado a actividades educativas, espirituales y culturales.

Su biblioteca llegó a reunir alrededor de 300.000 volúmenes sobre filosofía, teología, historia, literatura, sociología, arte y ciencias humanas. Ese patrimonio fue posteriormente incorporado al sistema de bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba.

Así, detrás del perturbador convento que aparece en la pantalla se esconde un edificio que tuvo una enorme relevancia en la formación religiosa latinoamericana.

Flores y Almagro: las otras locaciones de Cautiva

El convento de Cautiva no fue recreado en un único lugar. La producción combinó los espacios del Colegio Máximo de San Miguel con otras locaciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Una parte del rodaje se realizó en un imponente edificio del barrio de Flores, que anteriormente había funcionado como Iglesia Evangélica Metodista y luego como sede de la Universidad de Flores. En ese lugar se ambientaron el dormitorio de Clara, el comedor, la cocina, el despacho de la madre superiora y el taller de las religiosas.

Cautiva, serie
Un emblemático edificio vinculado al papa Francisco que se transformó en el inquietante convento de la serie Foto: Instagram @caic.argentina

En el parque de esa propiedad, el equipo instaló una huerta y construyó un paredón destinado a la escena de la fuga de la protagonista. Aunque parece una estructura antigua y resistente, fue realizado con cartón y otros materiales escenográficos. El resultado fue tan convincente que sorprendió a Rita Cortese, una de las integrantes del elenco.

También se grabaron escenas en una iglesia situada en el barrio de Almagro. Gracias a la edición, los ambientes de Flores, Almagro y San Miguel aparecen unidos como si todos pertenecieran al mismo convento.

La historia real que inspiró la miniserie

El verdadero caso ocurrió en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, ubicado en Nogoyá, provincia de Entre Ríos. La historia se conoció públicamente en 2016, luego de una investigación periodística de Daniel Enz.

Cautiva, serie
El Colegio Máximo de San Miguel fue una de las principales locaciones de Cautiva Foto: Instagram @martin.zampedri

Las excarmelitas Silvia Albarenque y Roxana Peña denunciaron haber sufrido privación de su libertad, amenazas, violencia y diferentes castigos físicos y psicológicos. Durante un allanamiento fueron secuestrados elementos relacionados con las acusaciones, entre ellos látigos y cilicios.

En 2019, la antigua superiora Luisa Toledo fue condenada a tres años de prisión efectiva por dos hechos de privación ilegítima de la libertad. La sentencia quedó firme en agosto de 2021.

Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, Cautiva convirtió aquel caso en una ficción sobre el abuso de poder, el encierro y la búsqueda de justicia. Para hacerlo, encontró en el Colegio Máximo de San Miguel un escenario cargado de historia, capaz de aportar profundidad y autenticidad al relato.

SeriesTurismoStreaming
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Quién es Ailu, la nuera de Julián Weich:vive junto a Jerónimo en una casa sustentable y lleva un estilo de vida ecofriendly

    Quién es Ailu, la nuera de Julián Weich: vive junto a Jerónimo en una casa sustentable y lleva un estilo de vida ecofriendly

  2. Así es por dentro la casa de La Bomba Tucumana en Buenos Aires:estilo minimalista, pileta amplia y decoración llamativa

    Así es por dentro la casa de La Bomba Tucumana en Buenos Aires: estilo minimalista, pileta amplia y decoración llamativa

  3. Caballos, árboles y pileta de lujo:así es la casa de campo estilo colonial de Luciano Pereyra

    Caballos, árboles y pileta de lujo: así es la casa de campo estilo colonial de Luciano Pereyra

  4. Así es el refugio ecléctico de Griselda Siciliani:living abierto, diseño contemporáneo y luminarias de estilo bohemio

    Así es el refugio ecléctico de Griselda Siciliani: living abierto, diseño contemporáneo y luminarias de estilo bohemio

  5. Así es la cocina de la casa de campo de Natalia Oreiro:estilo rústico y vajilla a la vista

    Así es la cocina de la casa de campo de Natalia Oreiro: estilo rústico y vajilla a la vista
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

En una semana clave, el oficialismo busca destrabar la reforma del Banco Central:el punto que genera resistencia

En una semana clave, el oficialismo busca destrabar la reforma del Banco Central: el punto que genera resistencia

A un año del incendio de su yate en Saint Tropez, José Luis Manzano navegó un nuevo desafío en Cerdeña

Qué pasará con el Salario Mínimo, Vital y Móvil:la reunión que las CTA exigieron al Gobierno para retomar la negociación

Presupuesto 2027:cuáles son las 10 obras con mayor inversión previstas por el Gobierno

Economía

Privatización de AySA:cómo sigue la carrera por el control de la empresa

Privatización de AySA: cómo sigue la carrera por el control de la empresa

ANSES confirmó quiénes cobran del 21 al 25 de septiembre:fechas según el DNI y montos con bono

Moratoria de ANSES:la alternativa que sigue vigente para completar aportes y poder jubilarse

Cuenta DNI:uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 20 de septiembre

Internacionales

Irán dice que responderá a nuevos ataques con devastadores bombardeos contra bases de EEUU si Washington “comete un error”

Irán dice que responderá a nuevos ataques con devastadores bombardeos contra bases de EEUU si Washington “comete un error”

Ataque sin precedentes en Rusia:Ucrania lanzó cientos de drones sobre Moscú en plena jornada electoral

Trump endurece la presión contra Rusia:sanciones y aranceles de hasta el 100% para castigar a sus aliados

Insólito:una mujer francesa se casó con un personaje de anime con ayuda de la inteligencia artificial