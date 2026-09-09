Di María rompió el silencio y habló sobre su futuro: “Estoy muy feliz”

Ángel Di María da una conferencia de prensa especial en Rosario. Foto: X @RosarioCentral

El mundo de Rosario Central y el fútbol argentino estuvo pendiente tras el pedido del propio Ángel Di María de solicitar una conferencia de prensa para hablar sobre su futuro como futbolista.

En seguida, el delantero canalla desactivó cualquier tipo de suspicacia sobre su posible retiro del fútbol profesional: “No quiero ni me voy a retirar”, lanzó Ángel y dejó en claro que seguirá siendo el capitán de Rosario Central.

La institución ya había confirmado oficialmente la convocatoria, aunque mantuvo el hermetismo sobre los temas que iba a abordar el futbolista. La falta de precisiones alimentó las especulaciones entre los simpatizantes, especialmente por las declaraciones que Di María había realizado en las últimas semanas sobre su continuidad.

12:43 Las principales frases que dejó la conferencia de prensa de Ángel Di María “Fideo” fue elocuente al desactivar cualquier tipo de rumor sobre un posible retiro de la práctica profesional y dejó varias frases clave respecto a su presente futbolístico: “Están todos con que me quieren retirar. La verdad es que estoy muy feliz, muy contento. Tenía ganas de hacer una conferencia. No me quiero retirar, no me voy a retirar, estoy muy feliz en el fútbol argentino”.

“El fútbol argentino es muy competitivo. Ustedes dijeron el semestre pasado que querían que fuera al Mundial, y eso quiere decir que la liga es competitiva”.

“Siento que la gente está muy nerviosa. Creo que estamos pasando un gran momento en Central. De este lado de la vereda estamos muy bien, pero parece que estamos del otro lado. Crecemos cada día más. Las cosas están más que bien”.

12:36 Transmisión en vivo de la conferencia de prensa de Di María ¿Ángel Di María y su futuro incierto? Foto: X @RosarioCentral

11:16 Qué puede decir Ángel Di María Por el momento, Rosario Central no informó oficialmente cuáles serán los temas que abordará Di María. El misterio alrededor de la conferencia hizo crecer las versiones durante las últimas horas. Una de las principales incógnitas pasa por conocer si el futbolista ratificará su intención de continuar en el club o si comunicará alguna decisión relacionada con su carrera. ¿Qué va a pasar con el futuro de Ángel Di María? Di María regresó a Rosario Central en 2025 después de una extensa trayectoria internacional y de haber sido una de las figuras fundamentales de la Selección argentina en los últimos años. Su vuelta al fútbol argentino generó una enorme expectativa entre los hinchas y convirtió cada presentación del delantero en uno de los principales acontecimientos deportivos de la ciudad.