comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Di María rompió el silencio y habló sobre su futuro: “Estoy muy feliz”

El delantero de Rosario Central convocó a una conferencia de prensa y se refirió a cómo se siente en el fútbol argentino.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ángel Di María da una conferencia de prensa especial en Rosario.
Ángel Di María da una conferencia de prensa especial en Rosario. Foto: X @RosarioCentral
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El mundo de Rosario Central y el fútbol argentino estuvo pendiente tras el pedido del propio Ángel Di María de solicitar una conferencia de prensa para hablar sobre su futuro como futbolista.

En seguida, el delantero canalla desactivó cualquier tipo de suspicacia sobre su posible retiro del fútbol profesional: “No quiero ni me voy a retirar”, lanzó Ángel y dejó en claro que seguirá siendo el capitán de Rosario Central.

La institución ya había confirmado oficialmente la convocatoria, aunque mantuvo el hermetismo sobre los temas que iba a abordar el futbolista. La falta de precisiones alimentó las especulaciones entre los simpatizantes, especialmente por las declaraciones que Di María había realizado en las últimas semanas sobre su continuidad.

Las principales frases que dejó la conferencia de prensa de Ángel Di María

“Fideo” fue elocuente al desactivar cualquier tipo de rumor sobre un posible retiro de la práctica profesional y dejó varias frases clave respecto a su presente futbolístico:

  • “Están todos con que me quieren retirar. La verdad es que estoy muy feliz, muy contento. Tenía ganas de hacer una conferencia. No me quiero retirar, no me voy a retirar, estoy muy feliz en el fútbol argentino”.
  • “El fútbol argentino es muy competitivo. Ustedes dijeron el semestre pasado que querían que fuera al Mundial, y eso quiere decir que la liga es competitiva”.
  • “Siento que la gente está muy nerviosa. Creo que estamos pasando un gran momento en Central. De este lado de la vereda estamos muy bien, pero parece que estamos del otro lado. Crecemos cada día más. Las cosas están más que bien”.

Transmisión en vivo de la conferencia de prensa de Di María

¿Ángel Di María y su futuro incierto? Foto: X @RosarioCentral

Qué puede decir Ángel Di María

Por el momento, Rosario Central no informó oficialmente cuáles serán los temas que abordará Di María. El misterio alrededor de la conferencia hizo crecer las versiones durante las últimas horas.

Una de las principales incógnitas pasa por conocer si el futbolista ratificará su intención de continuar en el club o si comunicará alguna decisión relacionada con su carrera.

¿Qué va a pasar con el futuro de Ángel Di María?

Di María regresó a Rosario Central en 2025 después de una extensa trayectoria internacional y de haber sido una de las figuras fundamentales de la Selección argentina en los últimos años. Su vuelta al fútbol argentino generó una enorme expectativa entre los hinchas y convirtió cada presentación del delantero en uno de los principales acontecimientos deportivos de la ciudad.

Di María y la incertidumbre sobre su futuro

La aparición del campeón del mundo se produce en un contexto deportivo complicado para Rosario Central. El conjunto rosarino quedó eliminado de la Copa Libertadores en los octavos de final, luego de perder frente a Corinthians, un resultado que significó un fuerte golpe para las aspiraciones internacionales del equipo.

A esa eliminación se sumaron algunos resultados irregulares en el ámbito local, por lo que el presente futbolístico del club está lejos de ser el esperado.

Ángel Di MaríaRosario Central
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y buscará su noveno galardón

    Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y buscará su noveno galardón

  2. El “Dibu” Martínez, otra vez nominado como mejor arquero del mundo:compite contra Unai Simón, Bounou y Vozinha

    El “Dibu” Martínez, otra vez nominado como mejor arquero del mundo: compite contra Unai Simón, Bounou y Vozinha

  3. Balón de Oro 2026:uno por uno, estos son los nominados en todas las categorías

    Balón de Oro 2026: uno por uno, estos son los nominados en todas las categorías

  4. El nuevo logro de Lionel Messi como empresario:de qué trata el acuerdo que cerró para ser el máximo accionista de un club español

    El nuevo logro de Lionel Messi como empresario: de qué trata el acuerdo que cerró para ser el máximo accionista de un club español

  5. El hipnótico video inédito de Lionel Messi en el Mundial de Sudáfrica 2010:“Imposible dejar de ver”

    El hipnótico video inédito de Lionel Messi en el Mundial de Sudáfrica 2010: “Imposible dejar de ver”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei inauguró el Museo de Granaderos y le exigió a la oposición unirse por Malvinas:“Con esto no puede haber grieta”

Milei inauguró el Museo de Granaderos y le exigió a la oposición unirse por Malvinas: “Con esto no puede haber grieta”

Escalada por Malvinas:el primer ministro británico advirtió que serán “implacables” tras los reclamos de Javier Milei

La Justicia confirmó el freno a la privatización de AySA a días de la apertura de sobres

Giro en Diputados:La Libertad Avanza dará quórum para evitar una derrota y buscará debatir el endeudamiento familiar

Economía

Aumento para empleados de comercio:cuánto cobran en septiembre 2026 con el nuevo incremento

Aumento para empleados de comercio: cuánto cobran en septiembre 2026 con el nuevo incremento

Histórica cadena francesa busca empleados en Argentina para trabajar en sus nuevos locales:requisitos y cómo postularse

Se desplomó la actividad:la industria cayó 4,9% y la construcción se frenó en julio 2026, según el INDEC

Plazo fijo en septiembre 2026:los bancos que más pagan por depósitos de $800 mil

Internacionales

Túnel de Agua Negra:la enorme tuneladora que perfora la cordillera de los Andes para unir San Juan con Chile

Túnel de Agua Negra: la enorme tuneladora que perfora la cordillera de los Andes para unir San Juan con Chile

Escalada por Malvinas:el primer ministro británico advirtió que serán “implacables” tras los reclamos de Javier Milei

Buscan voluntarios para el cuidado de tortugas marinas amenazadas:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias en una playa de Costa Rica

Permaneció 27 horas enterrada:la impactante historia de la última persona rescatada de los atentados del 11-S