comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Fue construida en 1650, quedó abandonada tras la expulsión de los jesuitas y cambió de dueños varias veces: hoy sus ruinas sobreviven en Entre Ríos

Dentro del Parque Nacional El Palmar se encuentra la Calera de Barquín, uno de los establecimientos coloniales más antiguos de Entre Ríos. Sus antiguos hornos y muros esconden más de 370 años de historia.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Calera de Barquín
Dentro del Parque Nacional El Palmar sobreviven las ruinas de un antiguo establecimiento jesuítico Foto: Instagram @parquenacionalelpalmaroficial_
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Parque Nacional El Palmar es conocido por sus extensos palmares de yatay y sus paisajes junto al río Uruguay. Sin embargo, dentro de sus más de 8.200 hectáreas también conserva un rincón capaz de transportar a los visitantes varios siglos hacia el pasado: las ruinas de la Calera de Barquín.

Este antiguo complejo productivo, ubicado cerca de Ubajay, en el departamento Colón, comenzó a funcionar alrededor de 1650. En aquel momento era conocido como la Calera de la Vuelta de San José y se encontraba vinculado con las misiones de la Compañía de Jesús, especialmente con la reducción de Yapeyú.

Rodeadas actualmente por vegetación, palmeras y senderos, las ruinas fueron testigo de la presencia jesuítica, la explotación colonial, los conflictos militares y los cambios políticos que transformaron el litoral argentino.

El origen de las ruinas jesuíticas de Entre Ríos

La calera fue operada con el trabajo de indígenas pertenecientes a las misiones de la región. Allí se extraían y procesaban piedras calizas para obtener cal viva, un material fundamental para preparar mezclas, revestir paredes y construir edificios durante la época colonial.

Contenido Recomendado

En 1827, la hija de un prócer perdió a su prometido en una batalla naval:8 meses después, apareció muerta en el Río de la Plata

Elisa Brown

En 1978, Argentina llevó familias a la Antártida para afianzar su soberanía:allí nacieron 8 argentinos

Base Esperanza

Su ubicación junto al río Uruguay no fue una casualidad. Cuando los caminos terrestres eran escasos, los ríos funcionaban como las principales vías de comunicación. Desde allí podían embarcarse materiales y trasladarlos hacia otros asentamientos.

La Calera de Barquín
Fue un centro jesuítico, quedó abandonado y cambió varias veces de dueño Foto: Instagram @parquenacionalelpalmaroficial_

El complejo contaba con hornos para producir cal, viviendas, depósitos, un oratorio, un cementerio y un embarcadero. También existían túneles que comunicaban algunos sectores con la costa del río.

Aquellas construcciones muestran que no se trataba de una explotación pequeña, sino de un establecimiento organizado que formaba parte de una extensa red económica y religiosa.

La expulsión de los jesuitas que cambió su destino

La historia del lugar sufrió un quiebre en 1767, cuando el rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de los territorios de la Corona española.

Al año siguiente, una expedición encabezada por el gobernador del Río de la Plata, Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa, avanzó sobre las misiones guaraníes para cumplir la orden real.

Fundó ciudades, protegió pueblos originarios y creó la primera universidad del país Foto: Foto generada con IA Canal 26

Tras la expulsión, la calera dejó de estar administrada por la orden religiosa. Sus tierras quedaron bajo control de las juntas de Temporalidades, instituciones encargadas de gestionar y vender los bienes que habían pertenecido a la Compañía de Jesús.

El establecimiento permaneció durante un período sin la actividad de sus primeros años, aunque posteriormente volvería a convertirse en un importante centro productivo.

Manuel Barquín, el hombre que le dio su nombre

En 1778, el comerciante Manuel Antonio Barquín compró la antigua propiedad jesuítica y reactivó la producción. Desde entonces, el establecimiento comenzó a ser conocido como Calera de Barquín.

La cal obtenida era colocada en sacos y enviada por vía fluvial hacia Buenos Aires y Montevideo. Este material habría resultado fundamental para el crecimiento de ambas ciudades y para la construcción de edificios coloniales más grandes.

La Calera de Barquín
Sus antiguos hornos y muros esconden más de 370 años de historia Foto: Wikipedia

En el lugar trabajaron indígenas, empleados y personas africanas esclavizadas, una dimensión indispensable para comprender la dureza del sistema productivo de aquel período.

Alrededor de la explotación también se desarrollaron viviendas, sembrados, almacenes y espacios religiosos. La calera funcionaba prácticamente como una pequeña comunidad organizada junto al río.

El proyecto de una colonia británica que no prosperó

Después de la muerte de Barquín, el establecimiento atravesó nuevos períodos de abandono. En 1825, su hija Bárbara intentó recuperar la actividad mediante un acuerdo con una compañía británica.

El proyecto buscaba instalar alrededor de 50 colonos británicos, quienes se dedicarían principalmente al cultivo de trigo y a la molienda. Sin embargo, la inestabilidad política y los conflictos regionales impidieron que la iniciativa prosperara.

La Calera de Barquín
Fue un centro jesuítico, quedó abandonado y cambió varias veces de dueño Foto: Instagram @parquenacionalelpalmaroficial_

El lugar también fue utilizado estratégicamente por distintas fuerzas militares. Su cercanía con el río y la existencia de un puerto natural lo convirtieron en un punto relevante durante las guerras y disputas que atravesaron la región.

Tiempo después, las tierras estuvieron vinculadas con Justo José de Urquiza. Durante el siglo XX, además, una empresa instaló allí una cantera para extraer y lavar ripio, modificando parte del paisaje histórico.

De centro productivo a patrimonio protegido

La explotación continuó hasta poco antes de la creación del Parque Nacional El Palmar, establecido en 1966 para proteger los palmares de yatay y los ambientes naturales de la región.

En la actualidad, las antiguas construcciones forman parte del patrimonio histórico y arqueológico del parque. Los visitantes pueden observar restos de muros, hornos y otras estructuras que ayudan a reconstruir las distintas etapas del establecimiento.

Para conocerlas es necesario ingresar al parque por la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 198, cerca de Ubajay. Antes de viajar, se recomienda consultar el estado de los caminos y las condiciones de acceso.

Caminar entre estos muros significa acercarse a más de 370 años de historia entrerriana. La Calera de Barquín fue establecimiento jesuítico, centro industrial, puerto, residencia, puesto militar y cantera. Hoy, rodeada por palmeras y frente al río Uruguay, permanece como uno de los secretos históricos mejor conservados del litoral argentino.

HistoriaEntre RíosTurismo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1890, Argentina inauguró el embalse más grande del mundo para llevar agua y energía:hoy, su primer paredón permanece bajo el lago

    En 1890, Argentina inauguró el embalse más grande del mundo para llevar agua y energía: hoy, su primer paredón permanece bajo el lago

  2. En 1978, Argentina llevó familias a la Antártida para afianzar su soberanía:allí nacieron 8 argentinos

    En 1978, Argentina llevó familias a la Antártida para afianzar su soberanía: allí nacieron 8 argentinos

  3. En 1622, los jesuitas compraron una estancia en las sierras:378 años después, se convirtió en Patrimonio Mundial

    En 1622, los jesuitas compraron una estancia en las sierras: 378 años después, se convirtió en Patrimonio Mundial

  4. A comienzos de 1800, la madre de Sarmiento levantó una casa de adobe alrededor de una higuera:tenía 12 habitaciones y sobrevivió a un terremoto

    A comienzos de 1800, la madre de Sarmiento levantó una casa de adobe alrededor de una higuera: tenía 12 habitaciones y sobrevivió a un terremoto

  5. Hace más de 100 años, Argentina trajo antílopes negros para decorar estancias y fomentar la caza:hoy corren libres y amenazan áreas protegidas

    Hace más de 100 años, Argentina trajo antílopes negros para decorar estancias y fomentar la caza: hoy corren libres y amenazan áreas protegidas
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nardini visitó Suipacha y comenzó a recorrer la provincia luego de anunciar su candidatura

Leonardo Nardini durante su visita a Suipacha luego de anunciar su candidatura.

El mensaje de Javier Milei por la salud del papa León XIV:“Toda la Argentina lo acompaña con afecto y oración”

El Episcopado pidió rezar por la salud del papa León XIV antes de la cirugía por un nódulo pulmonar

La economía se mete de lleno en la agenda oficialista y moldea la discusión electoral

Economía

Banco Provincia lanzó descuentos por el Día de la Madre 2026:cómo ahorrar un 30% en regalos y pagar en cuotas sin interés

Día de la Madre - regalos

Empleadas domésticas:cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

La cantidad de empresas con trabajadores registrados cayó desde que asumió Milei:el reporte oficial

Información sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

Internacionales

“Atención a los incautos”:Diego Guelar cuestionó los dichos de Donald Trump tras el incidente con un petrolero en Ormuz

Diego Guelar cuestionó a Trump tras el incidente con un petrolero en Ormuz

Donald Trump anunció el “cese al fuego energético inmediato” entre Rusia y Ucrania

Tras la ofensiva que dejó 12 muertos y centenares de heridos, los Hutíes amenazan con nuevos ataques al espacio aéreo y aeropuertos saudíes

El papa León XIV anunció que en los próximos días será operado de un nódulo en el pulmón