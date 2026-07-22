Belgrano vs. Rosario Central: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Belgrano y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará a las 19:30 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Belgrano vs. Rosario Central, por Torneo Clausura 2026?
El partido se juega este Jueves, 23/07/2026, a partir de las 19:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Julio César Villagra, ubicado en Córdoba.
¿Por dónde ver en vivo Belgrano vs. Rosario Central, por Torneo Clausura 2026?
El encuentro entre Belgrano y Rosario Central se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Belgrano vs. Rosario Central, por Torneo Clausura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Zunino, Sebastián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.