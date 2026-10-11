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A comienzos de 1800, la madre de Sarmiento levantó una casa de adobe alrededor de una higuera: tenía 12 habitaciones y sobrevivió a un terremoto

La casa donde nació Domingo Faustino Sarmiento fue construida por su madre junto a una higuera. Sobrevivió al terremoto de 1944 y se convirtió en un emblema histórico.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Casa natal de Sarmiento
En 1910, la Casa Natal de Sarmiento se convirtió en el primer inmueble argentino declarado Monumento Histórico Nacional Foto: Argentina.gob.ar
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En pleno centro de San Juan, una sencilla casa de adobe conserva más de dos siglos de historia argentina. Sus habitaciones, patios y una antigua higuera fueron testigos de la infancia de Domingo Faustino Sarmiento, pero también del esfuerzo de su madre, Paula Albarracín.

La vivienda comenzó a levantarse en 1801, diez años antes del nacimiento del futuro presidente. Estaba ubicada en un terreno familiar del antiguo barrio El Carrascal, actualmente integrado al centro de la capital sanjuanina.

Sarmiento nació allí el 15 de febrero de 1811. Lo que inicialmente era una construcción humilde creció con la familia hasta contar con nueve habitaciones principales y tres dependencias de servicio.

La casa que construyó Paula Albarracín

La historia de la propiedad está estrechamente relacionada con Paula Albarracín, quien trabajaba en su telar bajo la sombra de una higuera mientras avanzaba la construcción.

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La primera vivienda tenía solamente un patio y una habitación. Sus paredes fueron realizadas con adobe y tapia, mientras que para los techos se utilizaron barro, cañas y rollizos de álamo.

Procesa Sarmiento
Procesa junto a su mamá, Paula Foto: Archivo General de la Nación

Con el crecimiento familiar se incorporaron nuevas habitaciones, distribuidas alrededor de dos patios interiores. El primero quedó conocido como el Patio de la Higuera; el segundo estuvo relacionado con tareas productivas y el cultivo de árboles frutales.

La higuera que quedó unida a Sarmiento

La higuera y el telar materno fueron mencionados por Sarmiento en “Recuerdos de provincia”, su obra autobiográfica publicada en 1850.

La imagen de Paula trabajando bajo el árbol se convirtió en un símbolo de austeridad, sacrificio y perseverancia. También permite comprender el papel que tenían las labores textiles y las mujeres en el sostenimiento de las familias cuyanas.

Casa natal de Sarmiento
La Casa Natal de Sarmiento fue construida por su madre Foto: Argentina.gob.ar

Mucho antes de ser gobernador de San Juan y presidente de la Nación, Sarmiento pasó parte de su infancia entre esas paredes. La vivienda conserva documentos, muebles y objetos vinculados con su familia, además de espacios como la sala natal, la cocina, el dormitorio y la biblioteca.

El primer Monumento Histórico Nacional

El 3 de septiembre de 1910, la casa se transformó en el primer inmueble declarado Monumento Histórico Nacional en la Argentina. El Estado autorizó su adquisición con el objetivo de instalar allí un museo y una biblioteca.

Casa natal de Sarmiento
Funciona como el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmient Foto: Argentina.gob.ar

La compra se concretó en 1911 y el museo abrió sus puertas el 25 de mayo de ese año, cuando se cumplía el centenario del nacimiento del prócer conocido como el “Maestro de América”.

La institución surgió para proteger la propiedad y difundir el legado político, educativo y cultural del expresidente.

El terremoto que puso en peligro la vivienda

El terremoto de San Juan de 1944 destruyó gran parte de la ciudad y afectó seriamente la casa natal de Sarmiento. Algunos muros originales pudieron conservarse, mientras que los sectores más dañados debieron reconstruirse respetando su apariencia histórica.

La vivienda se convirtió así en una de las pocas construcciones antiguas que sobrevivieron a la catástrofe.

Casa natal de Sarmiento
El inmueble sobrevivió al terrible terremoto de 1944 Foto: Instagram @casanataldesarmiento

Actualmente, el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en Sarmiento Sur 21, permite recorrer sus habitaciones, observar el mobiliario familiar y conocer el emblemático patio de la higuera.

Más que la casa donde nació un expresidente, el edificio recuerda el trabajo de una mujer que comenzó a levantar su hogar cuando el siglo XIX apenas empezaba. Sus paredes atravesaron conflictos políticos, cambios urbanos y uno de los terremotos más destructivos del país, pero continúan en pie como parte de la memoria argentina.

HistoriaDomingo Faustino SarmientoSan Juan
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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