En 1829, Juan Manuel de Rosas recibió a Lavalle en su estancia de Cañuelas: una criada olvidó una olla al fuego y habría nacido el dulce de leche

Dulce de leche Foto: El Palenque

El dulce de leche es uno de los sabores más identificados con la Argentina. Está presente en alfajores, tortas, helados y panqueques, pero detrás de su textura cremosa existe una historia que reúne guerras civiles, adversarios políticos y un inesperado descuido doméstico.

La versión más popular sitúa su nacimiento el 24 de junio de 1829, durante un encuentro entre Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle en una estancia de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. En ese momento, ambos dirigentes estaban enfrentados por las luchas entre unitarios y federales.

El descuido que habría creado el dulce de leche

Según la leyenda, Lavalle llegó antes de lo previsto al lugar donde debía reunirse con Rosas. Cansado por el viaje, ingresó en una habitación y se quedó dormido sobre el catre que utilizaba el dirigente federal.

Una criada preparaba una “lechada”, una mezcla de leche y azúcar que se usaba para acompañar el mate. Al descubrir que Lavalle descansaba en el lugar de Rosas, la mujer se alarmó y salió rápidamente para avisar a los guardias.

El pacto de Cañuelas, posible disparador de la invención del dulce de leche

En medio de la confusión, olvidó la olla sobre el fuego. Cuando regresó, la preparación se había reducido, presentaba una consistencia espesa y había adquirido un intenso color marrón.

La tradición sostiene que Rosas decidió probarla y quedó sorprendido por su sabor. Algunas versiones aseguran que también la compartió con Lavalle. De esta manera, mientras los dos dirigentes negociaban una tregua política, habría nacido una preparación conocida inicialmente como “dulce criollo”.

Rosas, Lavalle y el Pacto de Cañuelas

El episodio habría ocurrido durante uno de los períodos más violentos de la historia argentina. Lavalle había encabezado el levantamiento que terminó con el fusilamiento del gobernador federal Manuel Dorrego, en diciembre de 1828.

Si bien se menciona a Cañuelas, el "descuido" habría ocurrido en la quinta ubicada en lo que hoy es Virrey del Pino Foto: Instagram @municipiodelamatanza

Rosas avanzó posteriormente contra las fuerzas unitarias y se convirtió en una de las principales figuras federales. El encuentro de 1829 estuvo relacionado con el Pacto de Cañuelas, un acuerdo que buscaba detener los enfrentamientos políticos y militares en Buenos Aires.

Sin embargo, no existe una prueba documental directa que confirme la historia de la criada y la olla olvidada. El episodio se transmitió principalmente de manera oral hasta transformarse en una de las leyendas gastronómicas más conocidas del país.

¿El dulce de leche existía antes de 1829?

Las preparaciones obtenidas mediante la cocción prolongada de leche y azúcar posiblemente sean anteriores. En diferentes países de América Latina existen productos similares, como la cajeta mexicana, el arequipe de Colombia y Venezuela y el manjar blanco de Chile y Perú.

Cada 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Dulce de Leche Foto: Instagram @milagrosdelsol.lacteos

Por ese motivo, algunos investigadores consideran que el episodio de Cañuelas no representa necesariamente la invención del producto, sino el nacimiento de la gran leyenda argentina del dulce de leche.

Su tono marrón se produce por la reacción de Maillard, un fenómeno generado por la interacción entre los azúcares y las proteínas de la leche durante la cocción. Este proceso es responsable de buena parte de su color, aroma y sabor característico.

Por qué se celebra el 11 de octubre

Cada 11 de octubre se conmemora el Día Internacional del Dulce de Leche, una fecha establecida en 1998 para homenajear este producto y promover su consumo alrededor del mundo.

Un manjar, ¿argentino? Foto: Instagram @lacasadeldulcedeleche

Además, en 2002 fue reconocido como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina, debido a su importancia histórica, cultural y productiva.

Aunque tal vez nunca pueda comprobarse si aquella criada fue realmente su creadora, la escena sobrevivió durante casi dos siglos: una olla olvidada, el encuentro entre Rosas y Lavalle y un accidente culinario que habría dado origen a uno de los sabores más representativos de la Argentina.